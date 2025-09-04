¿Peligra Checo? Cadillac firma nuevo piloto una semana después del anuncio de Pérez y Bottas

El automovilismo estadounidense suma un capítulo destacado con la confirmación de Colton Herta como piloto de pruebas del nuevo equipo Cadillac F1, que debutará oficialmente en la parrilla de la Fórmula 1 en la temporada 2026.

¿Quién es el nuevo piloto de Cadillac F1?

Herta, de 25 años, es una figura consolidada en la IndyCar, donde cosecha nueve victorias, 16 poles y más de mil vueltas lideradas en 116 carreras disputadas. Asimismo, se destaca como el piloto más joven en lograr una victoria en la IndyCar, desde su triunfo en el Circuit of the Americas en 2019.

El rol que desempeñará en Cadillac no es menor. Como piloto de pruebas, será parte fundamental del proceso de desarrollo del monoplaza para su estreno en la Fórmula 1, aportando conocimientos y experiencia desde el mundo estadounidense del automovilismo. Esta designación también refuerza la identidad “all‑American” que Cadillac desea proyectar en su escudería de Formula 1.

Los números de Colton Herta en IndyCar

En paralelo, Cadillac confirmó que el piloto mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán los pilotos titulares del equipo en su temporada inaugural de 2026. En consecuencia, Colton Herta, en su rol de piloto de pruebas, estará conviviendo directamente con figuras consagradas como Checo Pérez dentro del ambiente del equipo.

Aunque Herta aún no cuenta con los 40 puntos necesarios del FIA Superlicencia —solo le faltan cinco—, su rol como piloto de pruebas le permite acercarse a ese objetivo. Una de las vías contempladas es la participación en sesiones de práctica libres en Grandes Premios; otra alternativa podría ser su incursión en la Fórmula 2 durante la temporada 2026.

El director del equipo Cadillac, Graeme Lowdon, afirmó que Herta es un piloto “excepcional”, con velocidad, oficio y madurez, además de aportar una perspectiva fresca como parte del automovilismo estadounidense.