Calendario, fechas y horarios de Ecuestre en Olímpicos

Una de las disciplinas con mayor historia y tradición es la equitación, este se convirtió en un deporte olímpico en los Juegos de París de 1900. Cada cuatro años nos sorprende con sus imponentes percherones y jinetes dispuestos a posicionarse en el medallero olímpico.

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En los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952 fueron los primeros en contar con la participación de civiles en las competiciones hípicas, hasta ese momento, solamente podían formar parte los oficiales militares.

Este deporte en el ámbito olímpico es muy importante, es una de las dos únicas disciplinas junto al pentatlón moderno en la que participan animales. El caballo es considerado un atleta más, el jinete es responsable de todo su cuidado.

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Disciplina ecuestre

En los Juegos Olímpicos de Tokio se evaluará:

Adiestramiento

Salto ecuestre

Concurso completo

La equitación, el deporte que se robó el corazón de Mali

Tal como se lleva organizando desde 1964, serán seis los eventos hípicos que competirán en Tokyo 2020 y que forman parte de las tres disciplinas ecuestres reglamentadas por la Federación Ecuestre Internacional. Estas tres ramas serán evaluadas tanto en modalidad individual como por equipos y en categoría mixta.

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Del 24 de julio al 7 de agosto serán realizadas las competencias ecuestres.

Parque Ecuestre

Doma individual y por equipos, día uno.

Sábado 24 de julio de 2021, participa:

México, 3:00 - 8:15

Colombia, 3:00 - 8:15

Argentina, 5:00 – 10:15

Parque Ecuestre

Doma individual y por equipos, día dos.

Domingo 25 de julio de 2021, participa:

México, 3:00 – 8:15

Colombia, 3:00 – 8:15

Argentina, 5:00 – 10:15

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Parque Ecuestre

Doma por equipos y ceremonia de la victoria de doma por equipos.

Martes 27 de julio de 2021, participa:

México, 3:00 – 8:40

Colombia, 3:00 – 8:40

Argentina, 5:00 – 10:40

Parque Ecuestre

Freestyle de doma individual y ceremonia de la victoria de doma individual.

Miércoles 28 de julio de 2021, participa:

México, 3:00 – 7:25

Colombia, 3:00 – 7:25

Argentina, 5:00 – 9:25

Parque Ecuestre

Concurso completo individual y por equipos. Sesión uno de doma.

Jueves 29 de julio de 2021, participa:

México, 18:30 - 21:00

Colombia, 18:30 – 21:00

Argentina, 20:30 – 23:00







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Parque Ecuestre

Concurso completo individual y por equipos. Sesión dos de doma.

Viernes 30 de julio de 2021, participa:

México, 3:30 – 6:10

Colombia, 3:30 – 6:10

Argentina, 3:30 – 6:10

Parque Ecuestre

Concurso completo individual y por equipos. Sesión Tres de doma.

Viernes 30 de julio de 2021, participa:

México, 18:30 – 21:00

Colombia, 18:30 – 21:00

Argentina, 20:30 – 23:00

Circuito Cross Country

Concurso completo individual y por equipos.

Sábado 31 de julio de 2021, participa:

México, 17:45 – 21:10

Colombia, 17:45 – 21:10

Sábado 31 de julio y domingo 01 de agosto de 2021

Argentina, 19:45 – 23:10

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Parque Ecuestre

Clasificación individual y final por equipos de salto de obstáculos del concurso completo.

Final individual de salto de obstáculo del concurso completo.

Ceremonia de la victoria del concurso completo por equipos.

Ceremonia de la victoria del concurso completo individual.

Lunes 02 de agosto de 2021, participa:

México, 3:00 – 8:25

Colombia, 3:00 – 8:25

Argentina, 5:00 – 10:25

Parque Ecuestre

Clasificación individual de salto de obstáculos.

Martes 03 de agosto de 2021, participa:

México, 5:00 – 8:45

Colombia, 5:00 – 8:45

Argentina, 7:00 – 10:45

Parque Ecuestre

Final individual de salto de obstáculos.

Ceremonia de la victoria de salto de obstáculos individual.

Miércoles 04 de agosto de 2021, participa:

México, 5:00 – 7:40

Colombia, 5:00 – 7:40

Argentina, 7:00 – 9:40

Parque Ecuestre

Clasificación por equipos de salto de obstáculos.

Viernes 06 de agosto de 2021, participa:

México, 5:00 – 8:05

Colombia, 5:00 – 8:05

Argentina, 7:00 – 10:05

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Parque Ecuestre

Final por equipo de salto de obstáculos.

Ceremonia de la victoria de salto de obstáculos por equipos.

Sábado 07 de agosto de 2021, participa:

México, 5:00 – 7:30

Colombia, 5:00 – 7:30

Argentina, 7:00 – 9:30