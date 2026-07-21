Juan José Calero le habría ganado la carrera a este jugador en Cruz Azul; ¿cuántos goles tiene?

Cruz Azul ha sido uno de los equipos más tranquilos de este periodo de transferencias luego de confirmar la alta de solamente dos jugadores. Uno de ellos es Juan José Calero, delantero de 27 años de edad que ya se hizo presente el fin de semana pasada con la Sub-21.

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Juan José Calero es, junto con Alán Montes, los únicos dos jugadores que han llegado a Cruz Azul para el Apertura 2026. No obstante, las actuaciones del hijo de Miguel Calero habrían llamado tanto la atención de Joel Huiqui que, incluso, ya le habría ganado la carrera a este futbolista.

¿Juan José Calero será el tercer delantero de Cruz Azul en el Apertura 2026?

A pesar de no haber sido considerado por Joel Huiqui para el primer partido en donde Cruz Azul enfrentó al Atlético de San Luis, todo haría indicar que Juan José Calero habría sorprendido a más de uno en los entrenamientos desde su llegada proveniente de los Venados.

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Ante tal situación, destacó el hecho de que Juan José Calero apareciera registrado en el primer equipo para el Apertura 2026, por lo que este le habría ganado la carrera parejera al canterano Mateo Levy como tercer delantero del club por detrás de Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.

Cabe mencionar que, en esencia, Juan José Calero verá muchos más minutos con Cruz Azul en la Liga de Expansión MX, lugar en donde ya explotó sus mejores cualidades el año pasado. No obstante, no se descarta que en distintos escenarios aparezca con el primer equipo.

¿Cuáles son los números de Juan José Calero en la segunda división?

Si bien Juan José Calero ha estado en distintos equipos dentro y fuera del país como Pachuca, León, Mineros de Zacatecas, Gil Vicente, Nacional y Sporting de Costa Rica, la realidad es que su mejor momento llegó en Venados, equipo en donde logró 22 goles en 28 juegos disputados.