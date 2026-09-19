Se calienta el Clásico Nacional con esta frase de un polémico jugador: “Parecemos locales”

Mientras muchos hablan del historial del Clásico Nacional, la previa del próximo enfrentamiento entre Chivas y América ya comenzó a generar declaraciones que aumentan la expectativa alrededor del partido. La rivalidad tendrá un nuevo capítulo y, esta vez, uno de los futbolistas del Guadalajara puso el foco en el papel que tendrá la afición rojiblanca en el Estadio Banorte.

Así como una victoria del América le daría un logro espectacular ante Chivas, el conjunto rojiblanco buscará llevarse los tres puntos en el Estadio Azteca. En medio de esa disputa apareció Ángel Sepúlveda, quien lanzó una frase sobre el apoyo que espera recibir de los seguidores del “Rebaño Sagrado”.

|Instagram: Ángel Sepúlveda

Así se calienta la previa al Clásico Nacional entre Chivas y América

Sepúlveda habló sobre la manera en que la afición de Chivas suele hacerse presente incluso cuando el equipo juega fuera de casa. El delantero aseguró que ha visto cómo los seguidores rojiblancos acompañan al equipo y consideró que esa presencia puede hacer que el Guadalajara se sienta como local.

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“He visto como llega la serenata, como invaden el estadio y la verdad en algún momento me sorprendió porque eran más que visitantes”, explicó el futbolista. Después, comparó esa experiencia con lo que ha observado desde su llegada al conjunto rojiblanco.

Bares para ver el Clásico Nacional Chivas vs América|MexSport

“Acá creo que muy pocas veces se nota eso, desde que llegué no lo he notado, nosotros vamos de visita y parece que somos locales”, agregó Sepúlveda. Sus palabras elevaron la atención sobre el ambiente que se espera en el Coloso de Santa Úrsula para una nueva edición del Clásico Nacional.

América llegará al encuentro después de haber perdido frente a Cruz Azul una semana antes. El conjunto dirigido por Guillermo Almada buscará recuperarse ante su acérrimo rival, en un partido que también puede tener repercusiones importantes en la parte alta del Apertura 2026. Gabriel Milito intentará evitarlo.

¿Cuándo y dónde se juega el América vs. Chivas de la Jornada 9 del Apertura 2026?

El Clásico Nacional de la Jornada 9 se disputará el sábado 19 de septiembre de 2026, en el Estadio Azteca (ahora Banorte), a partir de las 21:15 horas del Centro de México.

Para este encuentro, América contempla modificaciones en su alineación y existe la posibilidad de que algunos de sus refuerzos tengan participación. Del otro lado, Chivas llegará con la expectativa de que su afición vuelva a hacerse sentir pese a jugar como visitante.

