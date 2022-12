Califican a Cristiano Ronaldo como el peor de Portugal en Qatar 2022

Cristiano Ronaldo y Portugal, quedaron eliminados de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El futbol fue testigo de una hazaña épica de Marruecos, pero también del adiós de una leyenda, que jugó su último partido de un Mundial.

Luego de la eliminación de los lusitanos, calificaron a cada uno de los jugadores que tuvo Fernando Santos en su equipo y ‘CR7’ fue el que peor nota recibió. Cabe recordar que el delantero arrancó como suplente en los últimos dos partidos que tuvo, ante Suiza y Marruecos.

Cristiano Ronaldo fue el peor de Portugal

De acuerdo a datos de Sofascore, Cristiano Ronaldo fue el peor valorado de la Selección de Portugal con un 6.4. ‘CR7’ comenzó la Copa del Mundo de Qatar 2022 como titular y con gol, al haber marcado desde el manchón penal ante Ghana. Posteriormente fue titular ente Uruguay y luego ante Corea del Sur.

No obstante, al haber salido de cambio ante los coreanos, se originó la “novela” que al final les terminó costando la eliminación. “Una prisa del carajo por sustituirme”, fue lo que dijo Cristiano al salir de cambio y a raíz de ello, ya no fue considerado entre los once iniciales.

👤 Partidos: 5 (3 titular)



👤 Partidos: 5 (3 titular)

⚽ Goles: 1

⏱️ Minutos para marcar: 291'

🔑 Pases clave: 4

❌ Grandes chances falladas: 3

🚫 Errores que llevaron a gol: 1

📈 Nota Sofascore: 6.46

Frente a Suiza, dentro de los Octavos de Final, arrancó como suplente y Portugal terminó goleando por 6-1. Fue por eso que en los Cuartos de Final, una vez más fue mandado a la banca pero en esta ocasión, les terminó pesando.

Marruecos se puso en ventaja durante la primera mitad y por ello, Cristiano Ronaldo entró de cambio en la segunda parte. Sin embargo, Portugal ya no pudo empatar el marcador y terminó quedando eliminado. ‘CR7’ se fue entre lágrimas, de la que fue su última Copa del Mundo y ahora, con la peor calificación de todo su equipo.

