Fernando Santos, sin arrepentimiento de mandar a Cristiano a la banca

Luego de quedar eliminados de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el entrenador de Portugal, Fernando Santos, no quiso hablar sobre su futuro al frente del conjunto luso, asegurando que va a hablar con el presidente de la Federación de Portugal y se dijo sin arrepentimiento por mandar a Cristiano Ronaldo a la banca en los juegos de eliminatoria frente Suiza y Marruecos.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

Fernando Santos no piensa en renunciar

Por otra parte, no dio detalles sobre su puesto al frente de la Selección de Portugal tras quedar fuera de la competencia en los Cuartos de Final.

“Voy a hablar con el presidente, que es como lo hemos hecho siempre, y vamos a ver qué es lo mejor para la selección portuguesa. Presentar mi renuncia ni siquiera es parte de mi léxico”, agregó, pues tiene contrato hasta 2024.

“El torneo ha sido un éxito hasta ahora, aunque lo que hubiera sido un éxito era llegar a la final y ganarla como queríamos. El equipo demostró la capacidad que tiene en otros partidos”, comentó Fernando Santos, quien explicó que en este tipo de encuentros, en los que no puedes aprovechar la creatividad y habilidad hace falta “un poco de suerte”.

Finalmente, Fernando Santos se dijo seguro de que su equipo, de haber llegado a la Gran Final de Qatar 2022, la hubieran ganado.

“Esta generación no termina aquí y tendrá la oportunidad de hacer cosas buenas por el futbol portugués, hoy demostró su capacidad. Podíamos haber llegado a la final y ganarla”, puntualizó.

