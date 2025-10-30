Call of Duty: Black Ops 6 totalmente gratis por tiempo limitado; ¿hasta cuándo?

Se trata, sin duda, de una de las noticias más importantes y llamativas para los amantes de los videojuegos en México y el mundo. Recientemente se confirmó que el juego Call of Duty : Black Ops 6 estará totalmente gratuito durante un tiempo limitado, por lo que es preciso que sepas más al respecto.

Fue a través de Activision que se dio a conocer una nueva prueba gratuita de Call of Duty: Black Ops 6, misma que es totalmente sin costo y que forma parte de un método para atraer a más comunidad a sus respectivas consolas. ¿Hasta cuándo estará esta oferta? Quédate con nosotros.

¿Hasta cuándo estará gratis Call of Duty: Black Ops 6?

Lo primero que tienes que saber es que esta entrega totalmente gratuita de Call of Duty: Black Ops 6 comenzó desde el pasado miércoles 28 de octubre y terminará el lunes 3 de noviembre. Dicho lo anterior, si no tienes planes para Día de Muertos esta es tu oportunidad perfecta para disfrutar el fin de semana.

Esta prueba gratuita incluye los modos multijugador y zombies, por lo que la elección de fechas suena bastante llamativa para que los usuarios se declinen por invertir en este nuevo videojuego, el cual es, sin duda, uno de los más populares que ha habido a lo largo de los últimos años.

¿Qué cosas podemos encontrar en esta nueva edición de Call of Duty?

Esta nueva y gratuita edición cuenta con 10 modos multijugador, seis mapas del modo zombies, más de 40 en total y elementos relacionados con la temporada actual de Call of Duty. Recuerda que este periodo de tiempo culmina el 3 de noviembre, por lo que, una vez en esta fecha, ya no podrás ingresar al mismo.

Ahora bien, ¿cuándo sale Call of Duty 7? La fecha inicial para su lanzamiento es el 14 de noviembre, una fecha bastante especial considerando la competencia que COD ha tenido recientemente con Battlefield en busca de subsanar las necesidades de cada uno de sus gamers.