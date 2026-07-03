Cambio de planes con Gonzalo Piovi; este será su destino

El futbolista de La Máquina estuvo muy cerca de salir en los mercados pasados y parecía que las ofertas por sus servicios continuarían. Sin embargo, parece que dichas expectativas no se cumplieron y eso genera un problema en la interna, pues se esperaba la liberación de ese espacio para fichar a algunos futbolistas. Esto es lo que pasará con Gonzalo Piovi rumbo al inicio del Apertura 2026.

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¿Gonzalo Piovi saldrá de Cruz Azul en este mercado de fichajes?

Según lo que se reportaba en los meses pasados, Gonzalo Piovi tenía un pie fuera de la institución, pues era fuerte el interés que Inter Miami tenía por el zaguero. Sin embargo, en el presente parece que no hay más ofertas por el hombre de 31 años. Y según algunos planes… se esperaba liberar su plaza de extranjero.

Pero ante la falta de ofertas por el defensa central, Cruz Azul debe buscar alternativas. Se indica que la falta de anuncios o contrataciones se debe a que el cuadro tiene las plazas de extranjeros prácticamente llenas, como para movilizarse en demasía por más futbolistas. En ese sentido, Joel Hiqui sigue sin fichajes confirmados… mientras las semanas avanzan.

Justamente aunque sonó con fuerza el fichaje de Juan Brunetta, la situación no se percibe clara. Ante eso, la afición se sigue aferrando a que el escepticismo se romperá días previos a la fiesta que tiene preparada la institución el próximo 11 de julio. Este evento ocurrirá en La Ciudad Deportiva de Hidalgo y servirá para celebrar con la afición y miembros de la Cooperativa por su título conseguido… y para presentar a la gente que defenderá el escudo en el Apertura 2026.

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¿Cuándo debutan Cruz Azul y Gonzalo Piovi en el Apertura 2026?

Los días avanzan y Cruz Azul se prepara sobre la marcha, entendiendo que no tienen plantel completo y que llegaron a su pretemporada días después de lo que la mayoría lo hizo. Además, sin el anuncio de fichajes, muchos están al pendiente de lo que presentará y en qué ritmo llegarán los futbolistas para la fecha uno del Apertura 2026.

La Máquina celeste y Gonzalo Piovi debutarán en este torneo el viernes 17 de julio cuando enfrenten al Atlético San Luis en el Alfonso Lastras.