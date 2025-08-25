Escribe su nombre con letras doradas: Nuevo récord de penales atajados en la Liga MX

El guardameta colombiano Camilo Vargas sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del futbol mexicano. En una noche intensa ante el equipo del América , el arquero del Atlas logró una hazaña que lo coloca en la cima de los porteros extranjeros más efectivos desde los once pasos: 15 penales atajados en la Liga MX, una marca que lo convierte en el máximo referente en esta categoría.

Aunque el duelo terminó con derrota para los rojinegros, el momento clave llegó al minuto 90, cuando el árbitro Marco Antonio Ortiz señaló penal a favor de las Águilas. Víctor Dávila fue el encargado de ejecutar, pero Vargas, con reflejos felinos, logró detener el disparo. Si bien el chileno anotó en el rebote, la atajada inicial fue suficiente para que el colombiano alcanzara el récord.

Con esta intervención, Vargas superó a la figura legendaria de Federico Vilar con el cual estaba emparejado. Desde su llegada al Atlas en el Apertura 2019, Camilo ha demostrado ser un especialista en penales, con actuaciones memorables como la final del Apertura 2021, donde detuvo dos disparos en la tanda ante León, dándole el título al conjunto tapatío.

Su primer penal atajado en México ocurrió en la jornada 2 del Apertura 2019, en el estadio Morelos ante Monarcas. Desde entonces, su capacidad para leer al cobrador, su agilidad y temple bajo presión lo han convertido en un verdadero muro desde los once pasos.

¿Por qué se considera penal atajado de Camilo Vargas aunque haya terminado en gol?

Si el portero logra detener el primer disparo del penal, sí se considera que atajó el penal, aunque el gol se haya producido en el rebote. La atajada sigue siendo válida como acción individual, porque logró evitar el gol en el intento inicial.

Desde el punto de vista estadístico:



En estadísticas de porteros , se registra como penal atajado , ya que el guardameta cumplió con su función en el primer disparo.

, se registra como , ya que el guardameta cumplió con su función en el primer disparo. En estadísticas de goles , el equipo rival suma el gol como parte del juego, pero el penal como tal no fue convertido directamente .

, el equipo rival suma el gol como parte del juego, pero el penal como tal . En efectividad de penales, para el ejecutor, se considera penal fallado, aunque haya anotado en el rebote.

¿Quién tiene la marca de mayor cantidad de penaltis atajados en el futbol mexicano?

Oswaldo Sánchez es el portero mexicano con más penales atajados en la historia de la Liga MX , con un impresionante total de 25 penales detenidos. Su legado como arquero se consolidó en clubes como Atlas, Chivas, América y Santos, donde se convirtió en un ícono bajo los tres palos.

Pero hay otro nombre que ha alcanzado esa misma cifra: José de Jesús Corona, quien también ha atajado 25 penales en la Liga MX. A sus 43 años y jugando para Tijuana, “Chuy” igualó el récord de Sánchez en el Apertura 2024.

