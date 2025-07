Fue campeón indiscutido en el boxeo, tiene la vista dañada a los 34 años y ha anunciado su retiro defintivo del pugilismo

Josh Taylor, el único campeón indiscutido en la historia del Reino Unido no ha podido seguir en el boxeo más allá de los 34 años y sus 10 años en el deporte por lo que recientemente anunció su retirada del boxeo.

Te podría interesar: El verdadero significado del BOXEO de acuerdo a Don Lama

En el mundo del deporte, suele decirse que se disputa un juego de beisbol, de futbol, de basquetbol y otras tantas disciplinas pero en el caso del boxeo, no se puede jugar, debido a que los golpes y el deporte de contacto genera otras consecuencias.

Y es precisamente lo que ha ocurrido con el escocés Josh Taylor quien producto de una carrera exigente ha desencadenado un problema ocular severo por lo que sus médicos especialistas le recomendaron no pelear más, pues los golpes podrían terminar de causar un daño irreversible que lo dejarían ciego.

Josh Taylor y el mensaje de retiro del boxeo

El ahora ex boxeador Josh Taylor expresó su desconcierto por tener que dar una noticia de ese calibre, pues más allá de las tres peleas perdidas en fila, el problema de salud y los consejos de médicos y su círculo cercano lo han hecho tomar la decisión.

“Como se ha publicitado anteriormente, he tenido un problema recurrente con mi ojo que, lamentablemente, significa que ahora tengo que poner fin a mi carrera o arriesgarme a perder la vista. Aunque el boxeador en mí siempre quiere seguir peleando, sé que debo escuchar a los profesionales médicos y salvarme de mí mismo. Definitivamente no es la forma en que quería retirarme, pero tengo que escuchar a los médicos y a los que me rodean”.

Así se termina una carrera llena de virtudes y como es el deporte, también de tropiezos, aunque lo más importante ahora para Taylor es cuidar su salud pues de acuerdo a lo dicho por el ex campeón indiscutido de peso superligero, su visión merece de atención y muchos cuidados.

El legado de Josh Taylor al boxeo

El peleador de box Josh Taylor, fue campeón indiscutido de peso superligero y el único que ha tenido el Reino Unido. Deja su récord en 19 victorias con 13 nocauts, además de tres derrotas que llegaron de forma consecutiva tras perder en 2023 ante Teófimo López.

Su última victoria fue en febrero del 2022, cuando venció a Jack Caterrall por decisión dividida. la cual fue polémica pero que le valió seguir reinando como indiscutido.

En el tintero se quedó su deseo de subir a peso welter y aunque quisiera seguir boxeando, se aseguró de tomar la decisión para no dañar su cuerpo más allá de lo que dejó una carrera de siete años en amateur y desde 2015 como profesional.