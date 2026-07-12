Fue campeón en Inglaterra y Escocia, pero sus problemas de salud mental lo llevaron al hospital

El 27 de mayo de 1967 el mundo presenció el nacimiento de Paul Gascoigne, un personaje que desde siempre tuvo en el futbol su deseo más importante pero que, a pesar de lograr títulos en países como Inglaterra y Escocia, siempre será recordado por los problemas de salud mental que vivió.

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Ya sea como mediocampista central o tirado por las bandas, Paul Gascoigne tuvo la oportunidad de jugar en equipos como el Tottenham, el Newcastle y el Rangers, instituciones trascendentes de Inglaterra y Escocia. Ahora bien, ¿cuándo comenzaron los problemas de salud mental que lo llevaron directamente al hospital?

Paul Gascoigne, de ser campeón en Inglaterra a sufrir problemas de salud mental

Paul tuvo la dicha de ser seleccionado nacional de Inglaterra en 57 ocasiones e incluso fue considerado uno de los mejores centrocampistas de la liga en el año 1990; sin embargo, todo cambió años después luego de protagonizar distintas polémicas relacionadas con el alcoholismo y la salud mental.

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Chris Waddle, Paul Gascoigne and Peter Beardsley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/B0eOF0og92 — 90s Football (@90sfootball) June 27, 2026

Vale mencionar que Gascoine se retiró del profesionalismo en el 2004, año en el que comenzó a vivir las peores etapas en cuanto a su alcoholismo se refiere, problema que le generó una serie de consecuencias emocionales que derivaron en conflictos de salud mental que lo aquejaron durante mucho tiempo.

Se sabe, además, que Paul ha sido hospitalizado en distintas ocasiones debido a las situaciones vulnerables por las que ha atravesado, las cuales incluyen no solo problemas de salud mental y adicciones, sino también económicos debido a la fortuna que perdió derivado de esta situación.

La etapa de Paul Gascoine como futbolista profesional

Además de haber conquistado la FA Cup con el Tottenham, así como la Premier League de Escocia en tres ocasiones con el Rangers, a Paul se le reconoce por haber sido un jugador trascendental para la Selección de Inglaterra en el Mundial de Italia 90, así como la Eurocopa de 1996.