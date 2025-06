Es campeón en México, pensó que le iban a pedir autógrafo y era un asalto a mano armada

En el futbol hay casos de jugadores que han sufrido asaltos en diferentes ciudades del país que solo se ha quedado en pérdidas económicas. No es un tema actual, pues desde hace varias décadas futbolistas que hoy son consideradas leyendas también fueron víctimas de la delincuencia, como el caso de Luis “Matador” Hernández cuando formaba parte del Necaxa o de Jorge Campos, a quien lo despojaron de un coche cuando militaba con los Pumas. En esta ocasión, la víctima fue Alexis Vega, actual campeón de la Liga BBVA MX con el Toluca , quien en el podcast “Disfruta el Viaje” de su compañero de equipo Jesús “Canelo” Ángulo relató un asalto a mano armada que vivió en la Ciudad de México.

La entrevista salió a la luz en 2022, cuando ambos formaban parte de las Chivas, quien en este mercado de fichajes contrató un refuerzo de lujo para el Torneo Apertura 2025 . En la charla, Alexis reveló que el incidente ocurrió cuando visitó a su familia en la colonia Santa Isabel Tola, perteneciente a la alcaldía Gustavo A. Madero, donde creció. Sin embargo, esta zona colinda con barrios considerados como peligrosos en la CDMX, aunque esto nunca fue impedimento para el capitán del club escarlata, pues ahí vivió hasta su adolescencia.

@alexisvega.9 Alexis Vega sufrió un asalto a mano armada cuando visitó a su familia en la Ciudad de México

Vega detalló que el suceso ocurrió en la visita de una de sus tías para que conociera a su hija, pero al llegar a la casa se quedó platicando en el auto. Fue en ese momento que a lo lejos observó a un sujeto de blanco que, conforme pasó el tiempo se fue acercando hasta tenerlo a un metro de distancia. El seleccionado mexicano pensó que le pediría una foto o un autógrafo, pero el desenlace fue otro, pues le encañonó una pistola en el estómago.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué era lo que le pedía el asalte al campeón de México, Alexis Vega?

En el podcast, Alexis Vega relató que después de ser encañonado el sujeto le exigió su reloj, pero él no supo reaccionar al quedar en shock, aunque fue cuestión de segundos para que el delantero le diera el accesorio. Sin embargo, durante el atraco su esposa se metió a la vivienda, por lo que el ratero le exigió que fuera por el reloj de su mujer.

“Hermano tranquilo, hay niños, vete, ya te di el reloj, llévate mi celular, cartera, si quieres llévate la camioneta y me dice ‘no, yo quiero el reloj’. El vato me va jalando para la calle, me enganché y pegué un manotazo: ‘Ya suéltame, ¿qué quieres? Ya te di todo, ya llévate lo que tienes”, explicó Vega. Incluso indicó que todo quedó en un susto, pues tanto él como su familia resultaron ilesos; no obstante, resaltó que todo pudo haber terminado en una tragedia, ya que el sujeto lucía nervioso.