Estos fueron los luchadores que eran CAMPEONES de la WWE en cada entrega del GTA

El GTA se ha vuelto uno de los videojuegos más populares de los últimos días, aunque esto guarda relación con el retraso que tendrán hasta el próximo año. Ante ello, luce interesante conocer la lista de luchadores que fueron campeones de la WWE en cada entrega de este juego.

Como sabes, el GTA VI se atrasó de manera importante, pues cuando todos esperaban que saliera a finales de este año el mismo se reprogramó para los últimos meses del 2026. En ese sentido, es preciso conocer qué luchadores fueron campeones en cada una de sus entregas.

¿Qué luchadores de la WWE eran campeones cuando salieron los juegos de GTA?

En la primera edición del GTA, la cual salió en el año 1997, el mandamás de la WWE era nada más y nada menos que Shawn Michaels. Posteriormente, Triple H fue el que dominó gran parte de esta empresa cuando la segunda edición del GTA salió; es decir, en el año 1999.

En el 2001 el GTA salió al mundo con uno en el que es considerado uno de los mejores videojuegos en su momento, mismo que tuvo como campeón de la WWE a Stone Cold Steve Austin. De igual modo, el GTA Vice City, el cual salió un año después, vio cómo Brock Lesnar se coronaba en la empresa.

Para el año 2004 salió el GTA San Andreas, el cual tuvo como campeón de la WWE a JBL, mientras que para el GTA IV, del año 2008, quien dominaba la empresa era nada más y nada menos que Triple H (una vez más). Finalmente, la última edición del GTV, la cual salió en 2013, presenció a Daniel Bryan como ganador de la empresa.

¿Por qué se retrasó tanto el GTA VI?

Si bien los organizadores de este videojuego insisten en que su retraso deriva de las mejoras que buscan hacerle al juego para beneplácito de sus usuarios, la realidad es que lo anterior podría coincidir con la llegada de la PlayStation 6 , la cual podría presentarse al mundo a finales del próximo año.