Canadá vs Irlanda: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 5 de junio, amistoso en el Saputo Stadium en Montreal, marcador online

Última prueba para la Selección de Canadá, coanfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, que este viernes 5 de junio se medirá a su similar de Irlanda en amistoso internacional a disputarse en la cancha del Saputo Stadium de Montreal en donde buscarán ajustar sus piezas y llegar con ritmo a su debut en la justa mundialista ante Bosnia Herzegovina.

Te puede interesar: Conoce a la Selección Azteca que volvió a los Mundiales en 1950 tras 20 años de ausencia