Conoce a la Selección Azteca que volvió a los Mundiales en 1950 tras 20 años de ausencia

México tiene un largo y tradicional historial de presencias en las Copas del Mundo, sin embargo tras ser parte de la primera edición en Uruguay, fueron 20 años sin que el tricolor se presentara en la máxima justa. Aunque en esos momentos todo se construía de a poco en temas de organización, varios factores impidieron que la Selección Azteca jugara los Mundiales de 1934 a 1950.

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¿Qué impidió que la Selección Azteca jugará Mundiales durante 20 años?

La Selección Azteca logró la hazaña de jugar la primera Copa Mundial de la FIFA, pero durante varios años sufrió para volver. El mundo entró en guerra y el planeta futbol no tenía muchas cosas bien establecidas. Por eso pasaron dos décadas sin que México tuviera representación en esta competición.

Fue hasta 1950 donde se regresó, pero como era costumbre en esos años, perdieron todos sus juegos. Cayeron 4-0 ante Brasil, perdieron 4-1 ante Yugoslavia y se despidieron del torneo con derrota de 2-1 ante Suiza.

¿Por qué la Selección Azteca no clasificó a Italia 1934?

En esos momentos la FIFA se encontró con un dilema, pues de 13 selecciones que jugaron en Uruguay, eran 33 las que buscaban un lugar en Italia. Sin embargo, el problema fue que México había jugado su clasificatorio donde eliminaron a Cuba y Haití. Pero dado que los Estados Unidos metieron solicitud de último momento, se decretó que mexicanos y estadounidenses jugarían por el cupo de Norteamérica.

Ante eso, México viajó por el mundo en barco y tren para jugar en Roma a días de jugarse la Copa Mundial, pero lamentablemente cayeron ante Estados Unidos y se quedaron fuera de dicha edición.

¿Por qué la Selección Azteca no jugó Francia 1938?

En este caso se maneja la versión del Boicot Americano, pues en aquella ocasión se había acordado que el torneo regresara a América, específicamente a Argentina. Sin embargo, el presidente de la FIFA abogó para que se jugara en Francia… pues él era francés. Ante eso, muchos países se unieron al descontento contra los directivos del futbol. Solamente Brasil y Cuba jugaron de parte de todo el continente.

Se presume que México se unió a la protesta/boicot, sin embargo la Selección Azteca no tenía dinero para costear el viaje. Ante eso, prefirieron competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, edición donde se llevaron la medalla de oro.

¿Por qué la Selección Azteca no participó hasta el Mundial de 1950?

Desde la Copa Mundial de Francia todo mundo sabía que un problema serio se avecinaba y así se concretó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por ello el planeta futbol interrumpió sus actividades, suceso que puso a la Selección Azteca en una situación desfavorable (por injusticias deportivas y falta de ingresos)... y por ello no jugaron en Mundiales durante 20 largos años.