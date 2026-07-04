Canadá 0-0 Marruecos HOY: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY sábado 4 de julio, primer partido de octavos de final del Mundial 2026; marcador en linea, alineaciones y goles por internet

Canadá y Marruecos se disputan hoy un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 en el Houston Stadium, que se convertirá en el epicentro mundialistas durante el partido.

Los de la hoja de maple ya escribieron la página más gloriosa de su historia al avanzar por primera vez a las rondas de eliminación directa tras vencer agónicamente a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio al minuto 92. Sin embargo, el equipo comandado por Jesse Marsch sabe que el reto que viene requiere perfección absoluta.

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Frente a ellos estará Marruecos, una de las realidades más sólidas del balompié internacional. Los "Leones del Atlas" llegan con el ánimo por las nubes luego de dejar en el camino a los Países Bajos en una dramática tanda de penales. Con figuras como Achraf Hakimi y el desequilibrio de Brahim Díaz, el conjunto africano salta como favorito sobre el papel para replicar o superar las semifinales conseguidas en la última justa mundialista.

Un ingrediente extra adereza este enfrentamiento: ambas escuadras revivirán el antecedente de Qatar 2022, donde los marroquíes se impusieron 2-1 en la fase de grupos. Además, el guardameta africano Yassine Bounou enfrentará al país que lo vio nacer, al ser originario de Montreal. Canadá intentará romper el cerco defensivo de una potencia consolidada aferrándose al orden táctico que los ha caracterizado durante todo el torneo.

Pronóstico del Canadá vs Marruecos hoy sábado 4 de julio

Los modelos de simulación deportiva inclinan la balanza hacia Marruecos que, de ser así, avanzará de ronda. El colmillo competitivo de figuras como Brahim Díaz y Achraf Hakimi, sumado a la seguridad bajo los tres postes de Yassine Bounou en escenarios de eliminación directa, terminaría por imponerse a la intensidad de la hoja de maple.

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Marcador probable: Marruecos 1-0 Canadá (o definición en tiempos extras favorable a los africanos).

Horario y dónde seguir en vivo el Canadá vs Marruecos

Horario: 11:00 (Tiempo del centro de México)

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