Ellos son los candidatos a ocupar el lugar de Domènec Torrent en Rayados de Monterrey

Luego de la dolorosa derrota de los Rayados de Monterrey ante el conjunto de Cruz Azul, la directiva del cuadro regiomontano tomó la decisión de terminar el contrato de Domènec Torrent como entrenador del equipo, el resultado fue la gota que derramó el vaso de un proyecto que no podía seguir con los malos resultados.

Desde hace varias semanas, el equipo venía demostrando mucha irregularidad, situación que también ya se estaba reflejando en la molestia de los aficionados, quienes ya hacían reclamos evidentes.

¿Quiénes podrían llegar al banquillo de los Rayados de Monterrey?

Tras la salida del estratega español, la directiva de Rayados de Monterrey ha informado que para los próximos partidos que son antes Querétaro FC y los Tigres UANL, el técnico va a ser Nicolás Sánchez, quien tendrá el reto de mejorar los resultados para la etapa final del torneo.

Por su parte, la directiva está trabajando en analizar quién podría ser el próximo entrenador de los Rayados de Monterrey en un proyecto a largo plazo.

Los rumores que han comenzado a circular en las redes sociales y algunos medios de comunicación, señalan que los principales candidatos para tomar las riendas de los Rayados de Monterrey son Robert Dante Siboldi y Diego Alonso.

Recordemos que, Robert Dante Siboldi fue el preparador de porteros de los Rayados de Monterrey en 2011, mientras que Diego Alonso fue el timonel de cuadro regio del 2018 al 2019, logrando ganar un título de Concachampions, pero su salida estuvo relacionada con las derrotas que sufrió en la Supercopa MX y en una Copa MX.

