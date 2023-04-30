Canelo Álvarez recibió sus primeros guantes, como un regalo de su hermano Rigoberto

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez encontró su vocación cuando era apenas un niño, cuando su hermano Rigoberto le regaló unos guantes, notando desde el primer momento que tenía facultades para el deporte, lo que definió su historia de vida.

Canelo ha llegado muy lejos, como ser campeón de 4 diferentes divisiones o ser monarca indiscutido de peso supermediano, pero nada de eso hubiera sido posible, si su papá no le hubiera enseñado buenos valores, como el trabajo honesto o sin las primeras enseñanzas de su hermano Rigo.

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Ahora Canelo volverá a su casa, Jalisco, para enseñarle a la afición local, quién es y todo lo que ha conseguido, siendo orgullosamente oriundo de Juanacatlán, Jalisco.

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¿Dónde ver la pelea de Canelo vs Ryder?

El choque de Canelo Álvarez ante John Ryder, lo podrás ver EN VIVO desde las 10:00 PM, por la señal de Azteca Siete y por medio de plataformas digitales con una transmisión especial y alterna.

Lo que tienes que saber de la pelea Canelo vs Ryder

-Saúl Canelo Álvarez tendrá su pelea 63 en su carrera

-John Ryder celebrará su pelea 37 como profesional

-’Canelo’ ha sido campeón en 4 divisiones

-John Ryder es campeón interino de la OMB

-’Canelo’ es campeón indiscutido en las 168 libras

-La pelea del 6 de mayo, pudo ocurrir en Inglaterra o Medio Oriente, pero ‘Canelo’ quiso regresar a México

-Para la pelea del 6 de mayo, el CMB entregará un cinturón especial