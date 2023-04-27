Así recuerda la maestra Lilia, a su ex alumno Saúl Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez estudió en una secundaria de Juanacatlán, bajo las instrucciones y guía de la maestra Lilia, quien recuerda al ahora campeón mundial, como un chico que tenía vocación para el deporte y no para el estudio.

Lilia tuvo entre sus alumnos a quien ahora es una estrella del mundo, Canelo Álvarez, quien dejó de asistir en las aulas porque ya tenía una serie de actividades ligadas al deporte y dedicaba su tiempo al entrenamiento y citas en diferentes sedes para construir una trayectoria.

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Recuerda que en ocasiones, Canelo tuvo algunas diferencias con otros chicos, y le veía “lo gallito de pelea”, sin que eso llegara a ser un problema mayor, pues veía en Saúl adeptos para el boxeo.

Explica también, que Canelo llegó a tener simpatía con algunas de sus compañeras del colegio, siendo un “rompecorazones”.

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Abundó en que tiene todavía contacto con la familia de Canelo y que cuando llega a ir a Juanacatlán, se han encontrado y se saludan con aprecio por lo que llegó a ser, una estrella mundial del deporte, que vuelve a su tierra natal para llenar el Estadio Akron con más de 60 mil personas y medirse ante el británico John Ryder.