Eddy Reynoso afirma que Canelo buscará ser indiscutido en semicompleto

El entrenador de Saúl Canelo Álvarez, Eddy Reynoso reveló que su pugilista buscará ahora como gran meta, ser campeón indiscutido en las 175 libras.

Eddy Reynoso recalcó que Canelo está en su mejor momento, por lo cual es el tiempo en el que se han puesto como objetivo, arrasar con los campeones de los pesos semicompletos.

Canelo tiene en la mira a Bivol y a los campeones semipesados

“En las 168 libras ya les ganamos a los tres campeones, a los tres invictos. En 175 se sintió cómodo Canelo contra Kovalev. En esa división ya se caló Saúl, contra Bivol es un gran peleador y un buen campeón. Podemos hacer una buena carrera en 175 libras y bueno trataremos de unificar en 175”, acotó Eddy Reynoso.

“Está pasando por su mejor momento, está muy fuerte, tiene mucha experiencia. No todos se quedan con su estamina cuando suben de división. Saúl ya demostró que en 175 de lo que es capaz. Espero que contra Bivol nos vaya bien y buscar a los otros campeones”.

Canelo vs Bivol será el 7 de mayo

El retorno de Canelo en los semicompletos, será el 7 de mayo en Las Vegas, en contra del ruso Dmitry Bivol, boxeador invicto, campeón de la categoría en la AMB.

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El duelo lo podrás seguir por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación el próximo mes de mayo.