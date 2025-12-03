Athletic de Bilbao vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 3 de diciembre de la Jornada 19 de LaLiga 2025; marcador online

La jornada 19 de LaLiga ofrece este miércoles un partido de alto voltaje entre Athletic de Bilbao y Real Madrid, en el histórico Estadio San Mamés, donde los locales buscarán sorprender a los merengues y escalar posiciones en la clasificación.

El conjunto vasco llega motivado tras vencer 0-2 al Levante en la fecha anterior, resultado que lo colocó en la octava posición con 20 puntos. Los dirigidos por Ernesto Valverde confían en el talento de Nico Williams y la solidez de su defensa encabezada por Aymeric Laporte para frenar a un rival con un ataque impresionante.

Por su parte, el Real Madrid llega como segundo lugar de la tabla con 33 puntos, tras una serie de empates que le costaron el liderato frente al Barcelona. El equipo de Xabi Alonso necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno en la lucha por el título. Con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y el regreso de Thibaut Courtois bajo los tres palos, los blancos buscarán imponer su jerarquía en un estadio siempre complicado.

Claves del partido

Localía de San Mamés: Athletic suele crecerse en casa y buscará aprovechar la presión sobre el Real Madrid.

Racha merengue: Los empates recientes obligan a los blancos a salir con todo para recuperar confianza.

