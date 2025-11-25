ESCÁNDALO: Nuevamente Grupo Pachuca es INVESTIGADO por presunto DELITO en España

Un nuevo escándalo sacude a Grupo Pachuca. Luego de que existiera una orden de aprehensión en contra de su presidente, Jesús Martínez, el organismo se vuelve a ver involucrado en polémica con un equipo que les pertenece.

El Real Oviedo, escuadra que recientemente obtuvo el asenso a la Primera División de LaLiga de España, ha sido señalado por un delito importante que involucra a uno de los patrocinios del equipo.

Y es que la denuncia en contra de Grupo Pachuca se relaciona con Jesús Martínez, a quien acusan de falsificar documentos del Real Oviedo para cerrar un acuerdo patrocinado. Actualmente, el organismo se encuentra bajo investigación y el caso podría escalar si es que el presidente de la entidad resulta culpable.

De momento, el escándalo también involucra a otro equipo de LaLiga, pues el Málaga fue quien habría presentado la denuncia sobre la documentación falsa por parte del cuadro asturiano para involucrar al Gobierno de Guanajuato y justificar aportaciones económicas recibidas, mismas que ascienden a millones de dólares para aumentar la visibilidad del equipo y tener mayor impacto.

Entre los datos apócrifos se encuentran teléfonos incorrectos y un dominio de un sitio web falso, así como datos erróneos sobre la persona al frente del negocio. Por ahora, Grupo Pachuca no ha emitido ninguna postura al respecto en contra de las acusaciones.