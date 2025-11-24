Bravos de Juárez vs Pachuca: Alineaciones del partido de Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

Última oportunidad para Bravos de Juárez y Pachuca de meterse a la Liguilla del Apertura 2025 cuando se enfrenten en el tercer partido del Play In este domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez y ambas escuadras tienen listas sus alineaciones para este compromiso.

FC Juárez vs Pachuca EN VIVO, Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Alineaciones de Bravos de Juárez vs Pachuca

Ambos equipos saltarán a la cancha con sus mejores elementos para enfrentar el compromiso buscando la victoria como único marcador posible para obtener el pase a instancia de Liguilla.

Bravos de Juárez



1.- Sebastián Jurado

5.- D. García

2.- J. Murillo

26.- j- Manríquez

4.- Alejandro Mayorga

9.- Madson

8.- Guilherme Castilho

18.- H. Martínez Yepez

11.- José Luis Rodríguez

19.- Óscar Estupiñán

Pachuca



25.- Carlos Moreno

12.- B. García

4.- Eduardo Bauermann

13.- J. Berlanga

3.- A. Aceves

26.- A. Bautista

5.- P- Pedraza

29.- Robert Kenedy

23.- Luis Quiñones

8.- Víctor Guzmán

99.- J. Cadiz

El ganador del encuentro del Play In avanzará en la posición ocho de la tabla, por lo que se enfrentará al Toluca, primer equipo en la tabla general.

