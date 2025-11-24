deportes
Bravos de Juárez vs Pachuca: Alineaciones del partido de Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

Bravos de Juárez y Pachuca tienen listas las alineaciones de

Liga BBVA MX Apertura 2025 FC Juarez vs Pachuca - Play In
Samuel Delgado/Samuel Delgado
during the Play-In match between FC Juarez and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on November 23, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.
Francisco Fernández
La Liga
Última oportunidad para Bravos de Juárez y Pachuca de meterse a la Liguilla del Apertura 2025 cuando se enfrenten en el tercer partido del Play In este domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez y ambas escuadras tienen listas sus alineaciones para este compromiso.

FC Juárez vs Pachuca EN VIVO, Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Alineaciones de Bravos de Juárez vs Pachuca

Ambos equipos saltarán a la cancha con sus mejores elementos para enfrentar el compromiso buscando la victoria como único marcador posible para obtener el pase a instancia de Liguilla.

Bravos de Juárez

  • 1.- Sebastián Jurado
  • 5.- D. García
  • 2.- J. Murillo
  • 26.- j- Manríquez
  • 4.- Alejandro Mayorga
  • 9.- Madson
  • 8.- Guilherme Castilho
  • 18.- H. Martínez Yepez
  • 11.- José Luis Rodríguez
  • 19.- Óscar Estupiñán

Pachuca

  • 25.- Carlos Moreno
  • 12.- B. García
  • 4.- Eduardo Bauermann
  • 13.- J. Berlanga
  • 3.- A. Aceves
  • 26.- A. Bautista
  • 5.- P- Pedraza
  • 29.- Robert Kenedy
  • 23.- Luis Quiñones
  • 8.- Víctor Guzmán
  • 99.- J. Cadiz

El ganador del encuentro del Play In avanzará en la posición ocho de la tabla, por lo que se enfrentará al Toluca, primer equipo en la tabla general.

FC Juárez
Pachuca
