Por fin salen detalles del departamento en el que vive Allan Saint-Maximin tras llegar al América

Allan Saint-Maximin llegó como una estrella a la Liga BBVA MX luego de que el Club América haya pagado 12 millones de dólares por su traspaso. A pocos meses de haberse instalado en Ciudad de México, el francés permitió compartir su intimidad al abrir las puertas de su lujoso hogar, de su departamento ubicado en una zona exclusiva de la capital. Por otro lado, las Águilas sueñan con el fichaje de Mauro Icardi, pero su salario es difícil de costear .

Así luce el departamento de Allan Saint-Maximin en Ciudad de México

Vincent Queijo relató cómo es un día en la vida de Saint-Maximin y, en su canal de YouTube, dio un vistazo general de la increíble mansión del delantero. A simple vista, la casa del francés destaca por tener cerraduras que se abren solamente con su huella digital en cada una de las habitaciones. Por otro lado, Icardi no sería el jugador más valioso de la Liga BBVA MX .

Captura de pantalla Sala de estar del hogar de Saint-Maximin

En el video se puede observar un enorme vestidor con indumentaria valiosa y acabados de mármol. Además, cuenta con un baño con tina con acabados de mármol, como así también habitaciones con ventanales gigantes que dan una vista hacia la naturaleza de un enorme bosque.

El hogar de Allan cuenta con un cuarto de juegos, una oficina, una sala de estar con una hermosa chimenea y, además, el jugador tiene su propio “rincón”, una habitación que es totalmente suya y que nadie más puede ingresar, el cual está equipado con la más alta tecnología de último momento.

Captura de pantalla Hogar de Saint-Maximin en México desde dentro

¿Dónde vive Allan Saint-Maximin en México?

Es de conocimiento general que Saint-Maximin vive en Ciudad de México, pero no se sabe el lugar exacto. Gracias a una fracción del video de Queijo, se puede determinar que el francés vive en las afueras de la capital, probablemente en un barrio cerrado. Pues se puede observar como los hijos de Saint-Maximin salen a andar en bicicleta y no hay nadie en las calles.

Su familia: el factor más importante de Saint-Maximin ahora mismo

Uno de los factores por los que Saint-Maximin escogió jugar en el América fue su familia. El club estuvo predispuesto desde el primer minuto en priorizar a sus seres queridos y el jugador está muy enfocado en su rol como padre. En el mismo video se puede observar a Allan compartiendo momentos de convivencia con sus hijos, además de disfrutar de la tranquilidad que le brinda su nuevo hogar.