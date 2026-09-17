Carlo Ancelotti, entrenador italiano de 67 años: “Te puedes creer invencible, por lo que una derrota te reconecta con la realidad”

Mientras hay deportistas que hablan del trabajo duro como Roger Federer, otros hablan de lo importante que es reconectar con la realidad y no creerse invencible. Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores más reconocidos del futbol mundial, también dejó una reflexión sobre lo que puede significar una derrota.

Así como Lionel Messi habla de lo que se arrepiente, Ancelotti sostiene que perder es parte del juego y que es uno de los aspectos importantes de la vida. Para el italiano, una caída puede servir para detectar errores, recuperar la intensidad y entender que siempre existen aspectos por mejorar.

¿Por qué es importante la derrota para Carlo Ancelotti?

La reflexión surgió en octubre de 2024, después de que Real Madrid perdiera ante Lille por la Champions League y pusiera fin a una racha de 258 días sin derrotas. En aquella conferencia, Ancelotti explicó que una seguidilla positiva puede generar la sensación de ser invencible.

TE PUEDE INTERESAR:



Para el entrenador, la derrota puede convertirse en una oportunidad cuando existe una reacción. Tras aquel encuentro, destacó que su equipo había competido hasta el final y consideró que la respuesta podía fortalecer al plantel. También reconoció problemas de intensidad, circulación de balón y trabajo defensivo.

“Te puedes creer invencible, por lo que una derrota te reconecta con la realidad”, expresó Ancelotti. Y muchos sostienen que, incluso a día de hoy, es una reflexión que sirve para todo aspecto de la vida.

La reflexión de Ancelotti es muy importante también en su actualidad en Brasil

La frase mantiene vigencia en su presente como entrenador de la selección de Brasil. Después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el italiano inició una renovación del plantel, con nuevas caras y una apuesta por futbolistas jóvenes.

El proceso también está acompañado por cuestionamientos de la prensa brasileña y de figuras históricas como Romario. Sin embargo, Ancelotti continúa al frente de la Canarinha mientras prepara los próximos amistosos y las siguientes ventanas internacionales.

En ese contexto, aquella idea sobre las derrotas adquiere un nuevo significado: cada resultado puede funcionar como una señal para corregir aspectos del equipo y avanzar en una etapa marcada por el recambio generacional.

