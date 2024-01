Carlos Alcaraz manda duro mensaje e Novak Djokovic

El tenista español Carlos Alcaraz accedió a los octavos de final del Abierto de Australia después de que el chino Juncheng Shang, de 18 años, abandonara por una lesión en el muslo derecho el partido, cuando el marcador lucía un 6-1, 6-1 y 1-0, y se enfrentará en la siguiente ronda al serbio Miomir Kecmanovic.

Con el pase a la cuarta ronda, Alcaraz se confirmó como el vigesimosegundo tenista en disputar los octavos de final en los cuatro grandes y se convirtió en el decimosexto español en disputar ocho veces o más la cuarta ronda en un ‘major’.

La Rod Laver Arena rozó el lleno después de que una gran cantidad de aficionados chinos decidieran pasar la mañana en el escenario principal de Melbourne Park ante la oportunidad histórica de presenciar, en primer lugar, el choque entre las chinas Qinwen Zheng y Yafan Wang, y, posteriormente, al joven Shang.

“No es la manera en la que nadie quiere ganar. Quiero desearle una pronta recuperación. Es un gran jugador. Sé que tenía muchas ganas de jugar este partido pero desafortunadamente no estaba en la mejor condición posible”, comentó el ibérico al terminar el encuentro.

Carlo Alcaraz rompe récord del sueco Bjorn Borg

Poco después, Carlos Alcaraz explicó en rueda de prensa posterior a su victoria, que los récords que quiere batir son los del serbio Novak Djokovic.

“Intento no darle importancia. Los récords que realmente quiero batir son los que está batiendo Novak, son los que me propongo para mi carrera. Intentamos seguir mejorando”, comentó en rueda de prensa, después de superar a Shang en el Abierto de Australia, sobre su impresión de haber superado la plusmarca del sueco Bjorn Borg como tenista más joven en alcanzar siete octavos de final en un ‘slam’ de forma consecutiva.

“Al final cada uno tiene que mirar por sí mismo. Siempre digo que hay que soñar a lo grande. No tengo miedo de expresar lo que quiero conseguir. Puede que haya gente que le guste y a gente que no le guste, tampoco puedo agradar a todo el mundo”, indicó después de ser cuestionado sobre las declaraciones del viernes de su principal rival, el serbio Novak Djokovic, que dijo que al suizo Roger Federer no le gustó esa ambición del balcánico en el primer tramo de su carrera.

Carlos Alcaraz enfrentará al Miomir Kezmanovic en la cuarta ronda

Respecto a su rival en octavos, el serbio Miomir Kezmanovic, el tenista murciano dijo: “En Miami, fue una dura batalla y me espero el mismo partido aquí. En 2023 no tuvo un buen año. Me ha sorprendido porque Tommy (Paul) estaba jugando muy bien, pero la verdad es que Kecmanovic también. Necesitaremos todas nuestras armas para intentar vencerlo”.