3 razones por las que el Gullit Peña pasó de ser una joya a ser olvidado en el futbol mexicano

Hace más de una década, más precisamente entre los años 2011 y 2014, México contaba con una de las estrellas más importantes que se vislumbraban de cara al futuro. Su nombre era Carlos, aunque todos lo conocían como el Gullit Peña. ¿Qué pasó con este jugador?

cruz azul

En principio, vale decir que el Gullit Peña era un molde de jugador totalmente distinto al estereotipo mexicano, pues a pesar de su altura y peso tenía una velocidad y dinamismo llamativos para su edad. Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones detrás de su decepcionante carrera cuando pintaba para mucho más?

3 razones por las que la carrera del Gullit Peña nunca despegó

Problemas relacionados con el alcohol: A pesar de ser uno de los mejores futbolistas de México durante aquellos años, la carrera del Gullit Peña vino en caída libre luego de los constantes problemas que tuvo con el consumo de bebidas alcohólicas, mismas que generaron videos en donde lucía en notable estado de ebriedad.

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Problemas maritales: El Gullit Peña enfrentó una serie de problemas amorosos luego de, supuestamente, sostener un amorío con una mujer de 19 años cuando estaba casado con una persona hace más de diez años, lo cual le generó problemas con los que no pudo lidiar.

El enfrentó una serie de problemas amorosos luego de, supuestamente, sostener un amorío con una mujer de 19 años cuando estaba casado con una persona hace más de diez años, lo cual le generó problemas con los que no pudo lidiar. Futbolista indisciplinado: El Gullit Peña tenía el futbol para destacar; de hecho, llegó a jugar en Europa con el Rangers de Escocia. Sin embargo, sus constantes indisciplinas en equipos como Chivas y Cruz Azul nunca le permitieron alcanzar el nivel que mostró en su etapa en León.

¿Cuál es la actualidad del Gullit Peña?

Hoy en día, Carlos el Gullit Peña se encuentra totalmente alejado del profesionalismo, por lo que es director de su propia escuadra de formación, la Gullit Academy. Además, destaca por ser un empresario exitoso tanto en México como en los Estados Unidos.