Carlos Sansores: No voy como yo, voy como México en Tokyo 2020

El taekwondoín Carlos Sansores es una de las grandes sensaciones de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, por diferentes motivos.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el atleta quintanarroense habló de lo que significa para él asistir a su primera justa veraniega, además de que lo hará en una categoría inédita para el país.

“Vamos juntos, somos uno. Yo no voy como Carlos Sansores, voy como México. Llevo un pedacito de todos los mexicanos que me apoyan”, aseguró.

Por primera vez en la historia de Juegos Olímpicos, habrá un representante del país en la categoría de más de 80 kilogramos.

“En mi físico, tengo la fortuna que no haya una diferencia muy grande, entre alguien de Europa y yo. No seré de los más grandes, pero sí me defiendo. Los mexicanos siempre hemos sido buenos para los deportes de contacto, aguerridos, fuertes y que no nos dejamos”.

Incluso, Sansores habló que ha visto un cambio de paradigma sobre los pesos pesados en el país, como el caso del boxeador Andy Ruiz, en el que destacó su actitud para salir adelante. Además sabe que una competencia como la de Tokyo 2020, no hay nada garantizado.

“Muchas veces el que es número uno o los favoritos, probablemente no puedan ganar en Juegos Olímpicos. Todo puede pasar, si tú vas con toda la esperanza y el esfuerzo”, agregó.

Carlos Sansores tuvo que dejar a su familia a los 15 años

El atleta mexicano de apenas 24 años de edad, es una muestra de superación. En sus inicios, el simple hecho de volar en avión era un sueño, que su madre le dijo que algún día cumpliría y hasta se cansaría de hacer estos viajes.

“Venir desde abajo no nos excluye, cuando la vida te pone retos, quieres salir adelante. Cuando tú llegas a unos Juegos Olímpicos, es una trayectoria muy difícil, muchas personas luchan por ese sueño y algunas no van”, recordó.

Parece que fue ayer cuando Carlos Sansores tuvo que dejar a su familia a los 15 años, para seguir con su carrera en el taekwondo, además de lo complicado de que era para México apostar por un representante de la categoría de pesos pesados.

“Ese sueño siempre lo tuve presente, pero estos Juegos Olímpicos fueron muy rápidos. Nunca pensé que llegaran tan temprano en mi carrera, no llevo tanto en el taekwondo como otros compañeros. Fue demasiado rápido, pero lo supe aprovechar”.

Ahora en Tokyo 2020, junto a Briseida Acosta, buscarán cumplir las expectativas que siempre se generan sobre esta disciplina.