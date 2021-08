Carlos Vela quiere que los jóvenes mexicanos salgan a Europa

Carlos Vela opina sobre la derrota del tri olímpico. Este martes 3 de agosto la selección mexicana se quedó sin la oportunidad de conseguir la presea dorada en Tokyo 2020, luego de que cayó en tanda de penaltis ante Brasil en las semifinales del futbol masculino de los Juegos Olímpicos. Ahora jugarán ante Japón por la medalla de bronce.

Luego del entrenamiento del LAFC, el atacante mexicano declaró ante los medios de comunicación sobre la participación de la selección mexicana sub 23 en los Juegos Olímpicos y mencionó que no vio el partido por los horarios, pero sabe que los mexicanos tuvieron un buen torneo en Tokyo 2020 y aseguró que jugaron muy bien.

“Honestamente no vi el partido, por los horarios no me tocó estar despierto, pero creo que han hecho un gran torneo, estaban jugando muy bien. Seguramente estarán decepcionados por perder en penales, pero pusieron el nombre de México en alto. dijo Vela.

Además aseguró que le gustaría que el tri olímpico consiga la medalla de bronce en el partido ante el país anfitrión y espera que los jugadores mexicanos sigan su carrera futbolística en Europa, pues considera que tiene un gran nivel y tendrán muchas oportunidades.

Ojalá puedan lograr el bronce. Espero que los jugadores jóvenes puedan seguir su carrera de manera increíble, ir a Europa”, mencionó el mexicano.

Vela en la Selección

Actualmente Carlos Vela juega en la Major League Soccer en el LAFC, además ya logró ser líder de goleo y MVP en una temporada.

Vela fue campeón del mundo Sub17 con México en 2005 y debutó con la selección mayor el el 12 de noviembre del 2007, donde registra 72 partidos disputados y 19 anotaciones.

A pesar de su ausencia en los últimos torneos con la selección azteca, el de Quintana Roo se mantiene pendiente a los resultados del combinado nacional.