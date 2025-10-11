La carta GANADORA por la que apostará Argentina para eliminar a México y que nadie esperaba

Nadie lo veía venir, pero en la concentración de Argentina hay un nombre que se volvió clave en las últimas horas. Gianluca Prestianni apunta a ser titular contra México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025, jugador que no había visto minutos desde el once inicial en los cuatro juegos que disputó la ‘Albiceleste’ en el torneo. Mientras tanto, la prensa argentina elogió a Hugo Camberos en la previa .

Según comentó DSports, el actual jugador del Benfica de Portugal estará desde la partida ante la Selección Mexicana y será la carta ganadora de Diego Placente, entrenador de Argentina, para soñar con estar en semifinales del Mundial Sub-20. El joven delantero de 19 años ingresaría en lugar de Ian Subiabre, atacante de River Plate. Por otro lado, Gilberto Mora también recibió elogios de la prensa .

@Argentina / X Gianluca Prestianni sería titular con Argentina para enfrentar a México

México deberá estar atento a Prestianni, ya que si bien no fue titular con Argentina y tampoco suma goles en el torneo, cuenta con experiencia europea, lo cual podría marcar la diferencia en instancias decisivas como los cuartos de final. La promesa argentina lleva 13 partidos jugados durante esta temporada en Benfica y ha logrado anotar un gol y repartir una asistencia.

TE PUEDE INTERESAR:



Gianluca Prestianni, de los mejores jugadores de Argentina

Si bien empezó el Mundial Sub-20 como suplente, Prestianni es de los mejores jugadores del equipo argentino. Según la plataforma de datos, SofaScore, el ex Vélez Sarsfield promedia una valoración de 7.17 sobre 10, siendo el quinto jugador argentino mejor valorado de la competición hasta el momento. Solo se encuentra por detrás de Maher Carrizo, Milton Delgado, Dylan Gorosito y Julio Soler.