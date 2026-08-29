Cartelera COMPLETA de pelea de boxeo HOY sábado 29 de agosto: ¿Quien pelea en Box Azteca?

La Mansión del Boxeo vuelve a abrir sus puertas este sábado 29 de agosto para el combate que sostendrán Mauricio 'Bronco' Lara en contra de Carlos 'Chino' Ornelas en el Complejo Deportivo de Artes Marciales de Guadalajara, Jalisco, y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca en Box Azteca.

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¿Dónde ver Bronco Lara vs Chino Ornelas EN VIVO este sábado 29 de agosto?

Este sábado 29 de agosto habrá una velada especial en la Mansión del Boxeo con la pelea entre Bronco Lara y Chino Ornelas en la pelea estelar de la catelera Noche de Puños al Estilo Jalisco y que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

Lara y Ornelas se enfrentarán sobre el cuadrilátero en una pelea pactada en las 130 libras del peso Superpluma. Mientras que el Bronco llega con una marca profesional de 30 victorias, tres derrotas y dos empates, el Chino lo hace con récord de 29 triunfos y cinco descalabros.

No se trata de un combate más, ya que esta pelea representa un escalón más en las aspiraciones de ambos contendientes por la disputa de un título mundial de peso Superpluma, especialmente para Lara que ya sabe lo que es ser campeón del mundo tras hacese del cinturón de la AMB en 2023.

Cartelera completa de la pelea de Lara vs Ornelas

Mauricio 'Bronco' Lara vs Carlos 'Chino' Ornelas | Peso superpluma

Jorge Mata vs Luis Ronaldo Ruelas | Peso Pluma

Brandon Mosqueda vs Edwin Palomares | Peso Pluma

Roberto Andrew Carbajal vs Lenis Ulises Barrón | Peso supergallo

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