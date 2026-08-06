Esta es la fortuna que Hormiga González ha logrado acumular a sus 23 años

Armando “Hormiga” González irrumpió en el futbol mexicano recientemente. El joven canterano de Chivas fue campeón de goleo en el Apertura 2025 y estuvo cerca de repetir la hazaña durante el Clausura 2026. Consiguió marcar 24 goles en una temporada, batiendo todo tipo de récords que lo enviaron directamente a la Selección Mexicana. Gracias a su crecimiento, consiguió acumular una fortuna interesante a sus 23 años de edad.

Este rendimiento fue vital para mejorar sus ingresos económicos, ya que el cuadro rojiblanco le ofreció una renovación de contrato, la cual le permitió aumentar su salario, además de extender su vínculo con el Guadalajara. Teniendo en cuenta los datos disponibles, realizamos una estimación de cuánto dinero habría ganado González desde que tuvo su primer contrato como jugador profesional.

Cuánto dinero gana actualmente Hormiga González en Chivas

De acuerdo a la información compartida por diversos reportes, el delantero rojiblanco recibió una actualización en su nómina anual al renovar su contrato con Chivas. Por esta razón, su sueldo habría aumentado a unos 1,2 millones de dólares por temporada aproximadamente, cifra que equivale a 21 millones de pesos, según el cambio actual.

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El cambio fue considerable respecto a su anterior contrato. Durante el Apertura 2025, diferentes reportes basados en Salary Sport colocaban los ingresos de la Hormiga en aproximadamente 4,728 pesos semanales, equivalentes a poco más de 245 mil pesos por temporada. Esto se verá reflejado en su fortuna futura, ya que la renovación se llevó a cabo en diciembre del año pasado.

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Esta sería la fortuna que Hormiga González ha acumulado a sus 23 años

Calcular la fortuna exacta de un futbolista resulta prácticamente imposible debido a que sus contratos completos no son públicos. Sin embargo, es posible realizar una aproximación tomando como referencia los salarios reportados durante su carrera profesional y sin descontar ninguno de sus gastos personales.

González debutó profesionalmente con Tapatío en noviembre de 2020. Si se utiliza como referencia para aquella primera etapa el salario de 4,728 pesos semanales que todavía percibía antes de su última renovación, habría generado cerca de 1,25 millones de pesos hasta diciembre de 2025.

Armando La Hormiga González anota ante Santos en la Jornada 11 de la Liga MX|Luis Fernando Toris/MEXSPORT

El gran cambio llegó el 16 de diciembre de 2025, cuando Chivas anunció oficialmente su renovación hasta 2029. Desde aquella fecha hasta el 6 de agosto de 2026, tomando los 430,314 pesos semanales que estaría ganando ahora mismo el jugador, habría recibido alrededor de otros 12 millones de pesos.

De esta manera, la Hormiga González podría haber acumulado aproximadamente 13,1 millones de pesos mexicanos únicamente mediante sus salarios como futbolista profesional.

La cantidad es una estimación y no representa su patrimonio neto. Tampoco contempla impuestos, gastos personales ni, en sentido contrario, premios deportivos, patrocinios y otros posibles ingresos.