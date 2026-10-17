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Cero tolerancia en la Liga BBVA MX: los entrenadores ya no tendrán margen de error

La expulsión de un entrenador en la jornada 12 reavivó la atención sobre las sanciones por protestar al arbitraje

Cero tolerancia en la Liga BBVA MX: los entrenadores ya no tendrán margen de error
Cero tolerancia en la Liga BBVA MX: los entrenadores ya no tendrán margen de error|Azteca Deportes

Escrito por: José Alejandro | DR

Las protestas desde el área técnica volvieron a ser protagonistas durante el Apertura 2026. Miguel Herrera, director técnico del Atlante, recibió una tarjeta roja durante el encuentro contra Pumas, disputado el viernes 16 de octubre, después de reclamar decisiones del cuerpo arbitral. Lo anterior, ya que a partir de ahora habrá cero tolerancia en la Liga BBVA MX.

Los hechos del "Piojo", quien dijo una frase icónica, ocurrieron en el primer tiempo y añadieron un nuevo caso a la discusión sobre la conducta de los estrategas durante los partidos. El reglamento de la Federación Mexicana de Futbol contempla medidas disciplinarias para los integrantes de los cuerpos técnicos que incurren en infracciones.

Entrenadores Liga BBVA MX
Miguel Herrera se fue expulsado por protestarle al árbitro.|Atlante FC

¿Por qué expulsan a los entrenadores?

El incidente ocurrió al minuto 34 del primer tiempo, cuando Herrera reclamó al arbitraje e hizo un ademán hacia el cuerpo arbitral. Por ello, el silbante le mostró dos tarjetas amarillas prácticamente consecutivas, situación que provocó su expulsión.

TE PUEDE INTERESAR:

El encuentro terminó con una victoria de 2-1 para Pumas, resultado que permitió al conjunto universitario sumar tres puntos en la jornada 12 del Apertura 2026.

Las sanciones a entrenadores por protestar

La FMF cuenta con un Reglamento de Sanciones para la temporada 2026-2027. Este documento establece el marco disciplinario que deben respetar jugadores, entrenadores, auxiliares y otros integrantes de los clubes afiliados.

Las consecuencias dependen de la conducta y de la infracción que registre el árbitro. La tarjeta roja obliga al integrante del cuerpo técnico a abandonar el área técnica, pero la expulsión también puede derivar en una suspensión para partidos posteriores, de acuerdo con la falta y la resolución de las autoridades disciplinarias.

El reglamento también contempla medidas para quienes incumplen una expulsión previa. En sus disposiciones sobre integrantes de cuerpos técnicos, la FMF establece sanciones para quienes regresen a la cancha, permanezcan en zonas restringidas o realicen nuevas protestas y faltas de respeto después de recibir una tarjeta roja.

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