Miami espera a Messi con una cerveza dedicada al 10

Faltan pocos días para que Lionel Messi, astro de la selección argentina, llegue a la Major League Soccer (MLS) para jugar con el equipo del Inter Miami, ciudad que espera con ansias su llegada.

Está claro que la inminente llegada del astro del futbol mundial ya marca un antes y un después en el estado de la Florida. La demanda de boletos para los partidos del Inter se ha incrementado, así como, el precio de las entradas y los visitantes que buscan hoteles para vacacionar en Miami han aumentado.

En el entusiasmo que genera la llegada del exjugador del PSG y Barcelona, unos argentinos residentes en Miami, lanzamos una cerveza que es una edición especial. Consta de un six pack con latas negras y rosas, decoradas con el 10 de la camiseta de Messi y la leyenda GOAT (Greatest Of All Time, ‘el mejor de todos los tiempos).

“Realmente fue una revolución, a mucha gente le gusta y la están comprando. Contiene la cerveza que salió elegida como la mejor Lager de toda la Florida. Y pronto ya va a estar en todos los supermercados grandes de Miami”, declaró Juan Pipkin, uno de los propietarios de la cervecería “Prison Pals Brewing Co”, para el medio argentino Olé.

Uno de los deseos de Pipkin es que la lata de cerveza llegue a las manos de Messi, que hasta el momento no se ha realizado.

Buscan que la cerveza Messi llegue al astro argentino

“Estamos trabajando para eso. Le mandé un mensaje por Instagram, pero no me contestó. Un conocido tiene llegada al ‘Kun’ Agüero y quizá por ahí podemos entrar, pero es complicado. Sería excelente que Leo pueda probar nuestra cerveza, un sueño”, declaró Pipkin.

“Tuvimos un pico de ventas gracias a la lata. La realidad es que tiene un diseño muy lindo, cuando la ves realmente te impacta. Toda la gente nos está preguntando dónde comprarla. Desde que salió al mercado se vendieron 400 cajas de cerveza en dos días. Fue todo un éxito”, adjuntó el propietario de origen argentino.