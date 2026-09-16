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César Ramos deja la Liga BBVA MX y ahora será árbitro en otra liga del mundo

El silbante mexicano no estará disponible para el Clásico Nacional debido a que pitará en otra confederación

César Ramos deja la Liga BBVA MX y ahora será árbitro en otra liga del mundo
César Ramos deja la Liga BBVA MX y ahora será árbitro en otra liga del mundo|@cesararturo83

Escrito por: José Alejandro | DR

César Arturo Ramos Palazuelos no es uno de los candidatos para pitar el Clásico Nacional que se disputará el próximo sábado 19 de septiembre, duelo en el que el Club América tiene 3 buenas noticias luego de perder ante Cruz Azul. Lo anterior, ya que el silbante deja la Liga BBVA MX y ahora será árbitro en otra liga del mundo.

Ramos Palazuelos recibió una invitación de la federación japonesa para pitar 3 partidos en territorio nipón, por lo que no estará disponible para la Liga BBVA MX en los siguientes encuentros de mayor calibre, como es el duelo entre América y Chivas, que tiene 2 bajas por insultos discriminatorios.

César Ramos Liga BBVA MX
Ramos Palazuelos recibió una invitación de la federación japonesa para pitar 3 partidos en territorio nipón.|@cesararturo83

Los partidos de César Ramos en Japón

El multimundialista ya pitó su primer duelo en territorio nipón. El mexicano salió como árbitro central en el partido entre Sanfrecce Hiroshima y Cerezo Osaka, correspondiente a la jornada 7. El encuentro terminó con un 6-1 a favor del conjunto de Hiroshima.

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César Arturo tuvo grandes intervenciones, como el señalamiento de 2 penales y la consulta en el VAR de una jugada importante, por lo que el rendimiento del silbante fue bueno, en lo que fue su primer partido en Japón.

César Ramos y su experiencia internacional

César Arturo Ramos Palazuelos ha pitado en decenas de ocasiones fuera de México a lo largo de su trayectoria. Ello se debe a que cuenta con el gafete de FIFA, el cual posee desde 2014. Es por ello.

Entre los países y ligas donde ha pitado están Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Ecuador y recientemente Japón. Además, ha representado a México en los mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y el de 2026.

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