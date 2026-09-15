CONFIRMADO: Chivas tiene 2 bajas por insultos discriminatorios

Mientras hubo conflictos con Cruz Azul Femenil e influencers, ahora este aspecto negativo también llegó a las Chivas de Guadalajara, lo cual provocó dos bajas. El episodio ocurrió durante una jornada en la que el conjunto rojiblanco enfrentó a Rayadas de Monterrey en el Estadio Akron.

Así como el equipo varonil de Chivas disfruta de su buen momento, el femenil ahora debe lidiar con problemas fuera de los límites del campo de juego, precisamente con algo sucedido en las gradas. Dos aficionadas fueron retiradas del inmueble después de protagonizar un episodio de gritos discriminatorios.

Chivas da de baja a 2 aficionados por discriminación

El incidente ocurrió durante el Chivas vs. Rayadas correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil. Personal de seguridad del Estadio Akron intervino después de que las aficionadas incurrieran en provocaciones e insultos dirigidos a Jermaine Seoposenwe.

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Las seguidoras ya habían recibido una advertencia para detener su comportamiento. Sin embargo, ante la reincidencia, se activó el protocolo de cero tolerancia y fueron desalojadas del estadio.

Pero bueno solo le gritan a Contreras y ya las sacan del @EstadioAKRON pic.twitter.com/fpqG9dzbKy — Andrea Alvarez (@AlvarezUdave) September 14, 2026

De acuerdo con los reportes sobre el caso, una de las aficionadas era mayor de edad y fue presentada ante el juez cívico instalado en el inmueble. La otra era menor de edad, condición que también quedó asentada durante el procedimiento.

Por este comportamiento los aficionados de Chivas fueron expulsados frente a Monterrey

El episodio se produjo durante la derrota de Chivas por 3-2 frente a Rayadas. Seoposenwe, atacante sudafricana del conjunto regiomontano, había marcado el segundo gol de su equipo y posteriormente protagonizó un intercambio con las aficionadas cuando se dirigía hacia la zona de bancas.

Acusaron a dos aficionadas de Chivas de lanzar insultos racistas contra Jermaine Seoposenwe.

Después de esa situación, el personal del estadio volvió a intervenir y aplicó el protocolo contra gritos racistas y discriminatorios.

En redes sociales circularon versiones que relacionaban la expulsión con reclamos hacia Antonio Contreras, entrenador de Chivas Femenil. Sin embargo, reportes señalaron que el motivo fueron los insultos contra Seoposenwe.

El Rebaño se enfrentará este sábado a Rayadas de Monterrey en el duelo correspondiente a la jornada 7.|Chivas Femenil

Por ahora, Chivas y la Liga BBVA MX Femenil no han emitido un comunicado oficial para detallar las sanciones. El protocolo del estadio contempla acciones ante agresiones verbales, físicas e insultos contra futbolistas, árbitros, aficionados o trabajadores.

