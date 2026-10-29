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Charlyn Corral, mexicana ganadora del Balón de Oro: “A las críticas les mostraría el trofeo y nada más; desde pequeña he sido un fenómeno”

La delantera del Pachuca, Charlyn Corral, ganó el premio a la mejor delantera del mundo en la ceremonia del Balón de Oro

Charlyn Corral, mexicana ganadora del Balón de Oro: “A las críticas les mostraría el trofeo y nada más; desde pequeña he sido un fenómeno”
|Foto: IG Charlyn Corral

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como Harry Kane se quedó con el Balón de Oro, la mexicana Charlyn Corral también se llevó un reconocimiento destacado en la ceremonia de 2026. La atacante del Pachuca fue premiada como la mejor delantera del año y aprovechó su regreso a México para recordar las críticas que recibió durante su carrera.

Mientras Julián Quiñones fue el mejor hombre mexicano en el Balón de Oro, en la rama femenil Charlyn Corral se convirtió en una de las protagonistas de la gala. La futbolista habló sobre los obstáculos que enfrentó, su paso por la Selección Mexicana y la importancia de demostrar su valor dentro de la cancha.

Charlyn Corral Balón de Oro
Crédito: Mexsport

Charlyn Corral, futbolista mexicana, sufrió distintos destratos

Corral recordó que durante una etapa de su carrera estuvo alejada de la Selección Mexicana Femenil, cuando Mónica Vergara era la entrenadora. Pese a seguir destacando con sus actuaciones, la delantera no recibió convocatorias.

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En su regreso a México, reconoció que llegó a la ceremonia del Balón de Oro sin recibir demasiada atención, pero su reconocimiento cambió la percepción de quienes no esperaban verla entre las figuras de la gala. “A las críticas les mostraría el trofeo y nada más; desde pequeña he sido un fenómeno”, sostuvo.

Charlyn Corral Balón de Oro
|FOTO: IG Charlyn Corral.

Las mejores frases de Charlyn Corral

Estas fueron algunas de las declaraciones más destacadas de la futbolista mexicana tras recibir el reconocimiento:

  • “A todas las críticas les mostraría este trofeo y nada más. Desde pequeña he sido una fenómeno, no es que lo diga yo, mis números y trayectoria así lo dicen”.
  • “Sé lo que me ha costado, sé mi valor, estoy agradecida porque dios me tocó con una varita”.

  • “Cumplí el sueño de muchos mexicanos, me siento muy orgullosa de lo que viví y espero que todos aquí se sientan igual”.
  • “La competencia es afuera y entre nosotros nos tenemos que ayudar”.
  • “No soy la jugadora más alta, ni la que más te impone, pero siempre que exista una niña que se inspire en mí será una misión cumplida”.
  • “Llegué sin que nadie me pelara, es la realidad, estoy acostumbrado a eso, a estar por detrás, a la sombra, pero mientras no olvides quién eres, al final tú vas a brillar con luz propia”.
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