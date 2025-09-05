Piratas de Campeche en serios problemas: Diablos Rojos a un juego de Serie del Rey y Félix Pérez se rompe el tendón de aquiles

Los Diablos Rojos del México vencieron en un dramático quinto juego de Serie de Campeonato a los Piratas de Campeche por pizarra de 5-4, con lo que se ponen a solo un triunfo de volver a la Serie del Rey.

Los escarlatas y la novena campechana dieron un juegazo, pero para los filibusteros además de la derrota cargan con una mala noticia, pues uno de sus hombres más importantes Félix Pérez sufrió una grave lesión.

Reporte médico: Félix Pérez 🏥 pic.twitter.com/0V38X0vhhX — Piratas de Campeche (@LosPiratasMx) September 5, 2025

La lesión de Félix Pérez: rotura de tendón de aquiles

La lesión del primera base de los Piratas de Campeche, Félix Pérez sucedió en la parte alta del tercer inning, y tuvo que dejar de inmediato el juego de Serie de Campeonato en la Zona Sur.

Tras realizarle los exámenes pertinentes, se resolvió el tipo de lesión y en un comunicado Piratas dio a conocer los resultados.

El cuerpo médico del club Piratas de Campeche informa el estado físico de Félix Pérez.

Lesión de ruptura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda.

El jugador filibustero está en valoración para su cirugía y regresar a la actividad física en las mejores condiciones.

Diablos Rojos del México

Diablos Rojos del México, por un triunfo para ir a Serie del Rey

Diablos Rojos del México timbraron en el segundo rollo con una carrera y en el tercer inning anotaron otras tres a la pizarra ante una sequía de Piratas.

En el sexto rollo los Piratas rayaron tres carreras para acercarse en la pizarra, pero en la novena de mucho drama Diablo agregaron una carrera y Piratas respondió quedándose a solo una del empate.

Carlos Sepúlveda se fue de 3-0 con una anotada; Robinson Canó se fue de 5-2 con una anotada y una impulsada.

Marmolejos se fue de 3-1 con una anotada y una remolcada. Pirela se fue de 3-1 con dos timbradas.

Por Piratas, Auerbach se fue de 3-2, con dos anotadas, dos impulsadas, resultado de su par de solitarios cuadrangulares.

Ricardo Pinto se llevó la victoria con su labor de cinco entradas dos tercios, en los que permitió un hit, con tres carreras y ponchó a 11 rivales.

Acevedo fue el derrotado con su labor de tres rollos en los que toleró tres hits y cuatro carreras con seis ponches.