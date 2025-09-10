Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el Juego 1 de la Serie del Rey de LMB HOY miércoles 10 de septiembre?; marcador ONLINE

Se canta el PLAY BALL en el Juego 1 de la Serie del Rey, en donde los Charros de Jalisco se enfrentan ante los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde ambos equipos buscan pegar en el arranque de la Serie Final.

Los equipos llegan afilados luego de sendas series de playoffs en donde han enfrentado a lo mejor de sus zonas para colocarse en esta posición. En el papel, Diablos es favorito en el Juego 1 por estar en casa, haber sido campeones el año 2024 y haber sido líderes absolutos en la LMB en el 2025 con porcentaje por arriba de .700.

Los escarlatas también tienen al campeó de bateo Carlos Sepúlveda y al campeón de bases robadas Allen Córdoba, por lo que aparecen como una novena de mucho peligro.

Por Charros, entraron con el boleto seis a los playoffs y dejaron en el camino a Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Unión Laguna, y como decía su manager Benjamín Gil, es importante como te fue en el año, pero es más importante ser el mejor en septiembre porque ahí surgen las posibilidades de ser campeón.

Los Diablos derrotaron el un Juego 6 a Piratas de Campeche y antes maniataron a Leones de Yucatán y Pericos de Puebla y arriban con plantel completo para buscar el bicampeonato.

