Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el Juego 1 de la Serie del Rey de LMB HOY miércoles 10 de septiembre?; marcador ONLINE
Charros de Jalisco se enfrentan en el Juego 1 ante los Diablos Rojos del México, que buscan defender su casa, el infierno escarlata y el campeonato logrado en 2024.
Se canta el PLAY BALL en el Juego 1 de la Serie del Rey, en donde los Charros de Jalisco se enfrentan ante los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde ambos equipos buscan pegar en el arranque de la Serie Final.
Los equipos llegan afilados luego de sendas series de playoffs en donde han enfrentado a lo mejor de sus zonas para colocarse en esta posición. En el papel, Diablos es favorito en el Juego 1 por estar en casa, haber sido campeones el año 2024 y haber sido líderes absolutos en la LMB en el 2025 con porcentaje por arriba de .700.
Los escarlatas también tienen al campeó de bateo Carlos Sepúlveda y al campeón de bases robadas Allen Córdoba, por lo que aparecen como una novena de mucho peligro.
Por Charros, entraron con el boleto seis a los playoffs y dejaron en el camino a Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Unión Laguna, y como decía su manager Benjamín Gil, es importante como te fue en el año, pero es más importante ser el mejor en septiembre porque ahí surgen las posibilidades de ser campeón.
Los Diablos derrotaron el un Juego 6 a Piratas de Campeche y antes maniataron a Leones de Yucatán y Pericos de Puebla y arriban con plantel completo para buscar el bicampeonato.
Te podría interesar: Revive lo más importante del Juego de Estrellas 2025 celebrado en la Casa de los Diablos Rojos del México
Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el Juego 1 de la Serie del Rey de LMB HOY miércoles 10 de septiembre?; marcador ONLINE
Alex Lora, el encargado de lanzar la primera bola en el Juego 1 de Serie del Rey Diablos ante Charros
El músico y rockero Alex Lora, será el encargado de tirar la primera bola en el Juego 1 de Serie del Rey entre los Charros y Diablos, en el Estadio Alfredo Harp Helú. Luego de una sinergia entre Azteca Deportes, LMB y la oficina de Alex Lora, se concretó su participación en el partido.
Benjamín Gil, manager de Charros de Jalisco, no duda que será campeón con su novena ante Diablos
El manager de Charros, Benjamín Gil explicó en rueda de prensa que si alguien se siente ofendido por sus declaraciones no debería de ser así, pues lo que busca es explicar la confianza máxima en su equipo, por lo que no duda que vencerán a Diablos en Serie del Rey.
Benjamín Gil responde: No quiero ofender a nadie pero tengo TODA LA CONFIANZA DEL MUNDO
Alex Lora le dedica la canción POBRE SOÑADOR a la LMB por su centenario
El rockero de 56 años de carrera, Alex Lora, le dedica a la LMB su canción Pobre Soñador, que tiene metáforas de beisbol y la vida misma. En el marco del centenario y la Serie del Rey, Alejandro Lora se suma a las celebraciones.
Alex Lora celebra los 100 años de LMB y el inicio de Serie del Rey, con la canción Pobre Soñador y las metáforas en relación al beisbol
Horacio de la Vega, presidente de la LMB, presenta la nueva copa, el Trofeo 108 costuras
El presidente de LMB, Horacio de la Vega presentó EN VIVO en Protagonistas el Trofeo 108 costuras que entregará al campeón de Serie del Rey, ¿serán Charros o Diablos?
Horacio de la Vega, presidente de LMB presentó en Protagonistas el nuevo trofeo de LMB: 108 COSTURAS