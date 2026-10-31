La IA predice cómo le irá a Checo Pérez en el GP de México: posición final y maniobras más destacadas

Sergio ‘Checo’ Pérez es uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de México 2026. El piloto tapatío vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez para competir frente a su afición, aunque esta vez el panorama es diferente: al volante de Cadillac, tendrá que aprovechar cada oportunidad para avanzar dentro del pelotón.

A pesar de que el respaldo del público será uno de los ingredientes del fin de semana, el rendimiento reciente del mexicano permite anticipar una carrera complicada. Por esta razón, consultamos a ChatGPT para conocer su pronóstico sobre la posición final de Checo y las maniobras que podrían marcar su participación.

La predicción toma como referencia sus últimas carreras y las dos primeras prácticas libres en México. Se trata de una estimación previa a incorporar la clasificación definitiva, por lo que los movimientos descritos son escenarios posibles y no acciones garantizadas.

¿En qué posición terminará Checo Pérez en el GP de México, según la IA?

De acuerdo con el análisis de ChatGPT, Checo Pérez finalizaría en la posición 17 del Gran Premio de México. El pronóstico contempla una carrera sin daños ni problemas mecánicos, con un margen estimado entre los lugares 15 y 19 si consigue completar la prueba.

Gran Premio de la Ciudad de México - Autódromo Hermanos Rodríguez, Sergio Pérez, de Cadillac, en acción durante las sesiones de práctica.|Daniel Becerril/REUTERS

La elección tiene como punto de partida sus resultados más recientes. Pérez terminó 14.º en Azerbaiyán, 19.º en Bahréin, 17.º en Singapur y 19.º en Estados Unidos. En esas cuatro competencias, su promedio de llegada fue de 17.25.

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Además, el mexicano cerró las dos prácticas del viernes en el puesto 18. Durante la segunda sesión registró un tiempo de 1:19.406, a 1.579 segundos del líder, Charles Leclerc. Sin embargo, quedó a solamente 0.158 segundos de Carlos Sainz y a 0.274 de Franco Colapinto.

Si bien es cierto que los entrenamientos no reproducen necesariamente el ritmo de carrera, estas diferencias permiten imaginar una pelea con algunos rivales cercanos. Para la IA, una recuperación pequeña resulta más razonable que proyectar una llegada dentro de los diez primeros.

¿Cuáles serían las maniobras más destacadas de Checo Pérez en México?

La primera oportunidad aparecería en la salida. Según el escenario planteado por ChatGPT, Checo podría recuperar una posición antes de completar la primera secuencia de curvas, aprovechando el rebufo y una trayectoria libre hacia la frenada inicial.

|Crédito: MéxicoGP

El segundo momento sería un intento de adelantamiento en la curva 1. Para lograrlo, necesitaría salir cerca de un rival de la última curva y aprovechar la recta principal. La frenada de la curva 4 también aparece como una alternativa para atacar, dependiendo de las diferencias de ritmo y neumáticos. Ambos sectores figuran entre las principales oportunidades de rebase del circuito.

Finalmente, la inteligencia artificial anticipa una posible defensa de posición durante el último tramo. En ese escenario, Checo tendría que cuidar la salida hacia las rectas para mantener detrás a un competidor de rendimiento similar.