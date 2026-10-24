Checo Pérez atento: Colton Herta amenaza con modificar la alineación de Cadillac para 2027

El futuro de Cadillac comienza a generar preguntas dentro de la Fórmula 1. Mientras Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas transitan la primera temporada de la escudería, otro piloto busca ganarse una oportunidad. Se trata de Colton Herta, quien podría convertirse en protagonista de las decisiones del equipo para 2027.

El estadounidense volvió a manejar un monoplaza de Cadillac durante el Gran Premio de Estados Unidos y recibió comentarios positivos por su trabajo. Sin embargo, todavía debe resolver un requisito fundamental antes de pensar en disputar una carrera: obtener la superlicencia. Su avance mantiene abierta la posibilidad de que la escudería modifique su alineación.

¿Por qué Colton Herta podría llegar a Cadillac en 2027?

Herta participó en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos, celebrada el viernes 23 de octubre, al volante del automóvil de Checo Pérez. Después de la sesión, Marcin Budkowski, jefe de Cadillac, destacó la información que aportó el estadounidense para preparar el fin de semana.

Monoplaza de Cadillac|Ramil Sitdikov/REUTERS

De acuerdo con las declaraciones del directivo recogidas por Motorsport, Herta está a un punto de reunir el requisito para la superlicencia. Este documento es indispensable para competir como piloto titular en la Fórmula 1, por lo que conseguirlo eliminaría uno de los principales obstáculos en su camino.

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¿Cómo puede conseguir Herta la superlicencia de Fórmula 1?

El sistema contempla un mínimo general de 40 puntos, además de otros requisitos. Una de las vías para sumar consiste en completar al menos 100 kilómetros durante una sesión de entrenamientos libres, sin recibir puntos de penalización.

Cumplir estas condiciones permite obtener una unidad adicional por Gran Premio. Por esta razón, las oportunidades de Herta en el monoplaza de Cadillac también tienen importancia para su futuro. No obstante, alcanzar el puntaje requerido no le garantiza un asiento: la decisión deportiva corresponde a la escudería.

Sergio Checo Pérez piloto de Cadillac en el Gran Premio de Italia 2026.|DARKO BANDIC/Pool via REUTERS

¿Colton Herta reemplazaría a Checo Pérez o a Valtteri Bottas?

Hasta el momento, Cadillac no ha anunciado que Herta vaya a reemplazar a alguno de sus titulares. Motorsport apunta a la continuidad de Pérez, mientras que RACER describe la situación de Bottas como menos segura. Esto coloca al finlandés en el centro de las especulaciones sobre un posible movimiento.

También existe un antecedente importante: cuando se confirmó la incorporación de Checo y Bottas, en agosto de 2025, la Fórmula 1 informó que ambos habían firmado acuerdos multianuales. Por ello, cualquier cambio deberá conocerse mediante una comunicación oficial del equipo.