Jefe de Cadillac pone en duda a sus pilotos para 2027: “Varios se han puesto en contacto conmigo”

A pesar de que Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas mantienen contratos multianuales con Cadillac, Marcin Budkowski dejó entrever que los planes de la escudería no están tan definidos como se había planeado desde un principio. El recientemente nombrado jefe del equipo asistió a la rueda de prensa de la FIA previo al Gran Premio de Estados Unidos y dejó algunas dudas de cara al futuro.

La pregunta que abrió el camino a la incertidumbre fue la siguiente: "¿Qué tan difícil es evaluar a un piloto que está peleando en el fondo de la parrilla, al mismo tiempo que la impresión es que está teniendo una mejor temporada que su compañero de equipo? Y, rápidamente sobre pilotos, ¿les interesaría tener alguna conversación con Esteban (Ocon) respecto quizá a un rol de reserva?"

Cadillac defiende a Checo Pérez

A pesar de las dudas, Budkowski respaldó la experiencia del piloto mexicano: "Mira, para un piloto como Checo, que, como dijiste, tiene una enorme cantidad de experiencia y un número de carreras, puedo decirte que no se comporta ni conduce como un piloto que esté en absoluto cerca del retiro".

|Crédito: Instagram/@schecoperez

Luego añadió que aporta mucho en el detrás de escena, durante las reuniones de análisis y también fuera de ellas. Además, confesó que “regularmente me manda mensajes a mí y a otros miembros del equipo para empujarnos a mejorar”. Sin embargo, a la hora de hablar de pilotos, el jefe de la escudería estadounidense dejó la puerta abierta a posibles cambios.

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"Y perdón, ¿la segunda pregunta era sobre Esteban Ocon? Bueno, mira, como jefe de equipo, y estoy seguro de que ocurre lo mismo con mis colegas, recibes llamadas y contactos de todos los pilotos o representantes de pilotos que están en el mercado. Así que hay varios pilotos y representantes que se han puesto en contacto conmigo”, comenzó diciendo.

"No voy a decir quién es o quién no es, pero prácticamente todos los que están en el mercado se han comunicado, como era de esperar. Pero sí, creo que este es el último lugar, como pueden imaginar, donde comunicaría algo sobre la alineación de pilotos", sentenció.