Checo Pérez: cuánto mide, cuántos años tiene, qué carro maneja, todo sobre el piloto de Cadillac

Mientras Franco Colapinto elogió a Sergio Pérez en la previa al GP de México, "Checo" corre en la Fórmula 1 con Cadillac. El piloto mexicano está en la parrilla desde el comienzo 2026 y comparte equipo con el finlandés Valtteri Bottas, después de una trayectoria que incluyó varias escuderías de la máxima categoría.

Así como muchos se preguntan por el salario de Checo Pérez en la Fórmula 1, también hay interés por conocer algunos datos personales del corredor, como su edad y estatura, además del monoplaza que utiliza. El mexicano lleva el número 11 y tiene un contrato con Cadillac que se extiende hasta 2029.

|Foto: IG schecoperez

¿Cuánto mide Checo Pérez, piloto mexicano de la Fórmula 1?

Sergio Michel Pérez Mendoza mide 1.75 metros, equivalentes a 5 pies y 9 pulgadas. El piloto nació en Guadalajara, Jalisco, y es hijo de Antonio Pérez Garibay, expiloto y empresario, y Marilú Mendoza Fernández.

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Checo es el menor de tres hermanos. Sus hermanos mayores son Paola y Antonio Pérez, quien también se dedicó al automovilismo. Su número habitual en la Fórmula 1 es el 11, que eligió en honor al exfutbolista chileno Iván Zamorano.

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¿Cuántos años tiene Checo Pérez?

Sergio Pérez tiene 36 años. Nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco, México, y comenzó su recorrido en la Fórmula 1 con Sauber antes de pasar por McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

Con la escudería austriaca consiguió 6 victorias y fue subcampeón del mundo en 2023. En su trayectoria acumula 39 podios y más de 300 Grandes Premios disputados, cifras que respaldan su experiencia antes de incorporarse a Cadillac en 2026.

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Detalles del monoplaza Cadillac de Checo Pérez en la Fórmula 1

El auto que conduce el mexicano en su nueva escudería se llama Cadillac MAC-26. El monoplaza utiliza una unidad de potencia Ferrari durante esta primera etapa del proyecto, mientras que Cadillac y General Motors tienen planes de desarrollar un motor propio más adelante.

Su diseño combina blanco y negro, con un costado de cada color y detalles metálicos y plateados. También presenta patrones geométricos en acabados brillantes y mate, el escudo de Cadillac en los laterales y rines de disco cerrado blancos. Los neumáticos son Pirelli P Zero.

El chasis integra patrocinadores como TWG, Claro, Jim Beam e IFS. El valor estimado del monoplaza de Checo Pérez ronda los 16 millones de dólares. Además, Cadillac lanzó una edición limitada de la Escalade-V con el nombre de Checo Pérez: cuenta con casi 700 caballos de fuerza.

