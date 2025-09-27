Checo Pérez lanza su nueva colección de sets de construcción basados en modelos clásicos

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez se ha convertido en la sensación las últimas semanas, desde que se confirmó su regreso a la Fórmula Uno, pero ahora se ha llevado los reflectores al presentar sus nuevos sets de construcción en colaboración con importantes marcas de juguetes.

Por medio de su cuenta de Instagram, el piloto de Fórmula Uno presentó estos nuevos productos basados en dos modelos de autos que son ya clásicos en la industria, nos referimos al Avant RS2 y el R8 LMS, ambos de Audi.

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

Es importante mencionar que el piloto mexicano estuvo presente en el evento de lanzamiento, donde se le logra ver muy emocionado por el momento que estaba viviendo, ya que los autos son una de sus grandes pasiones en la vida.

¿En dónde se pueden conseguir estos modelos?

Por el momento, se ha mencionado que algunos de estos sets van a estar disponibles en puntos de venta físicos y en línea, pero va a ser hasta el mes de octubre cuando esto suceda. Sin duda, estos productos prometen ser un gran atractivo para niños y grandes que tienen un gusto especial por los autos a escala.

En lo que respecta a los precios, se ha confirmado que el Audi Avant R32 (escala 1:32) va a llegar en 22 dólares, mientras que el Audi R8 LMS (escala 1:16), va a tener un costo de 54 dólares.

Sin duda, es una de las apuestas más grandes de la marca en los últimos años, por lo que tener la imagen del piloto mexicano de Fórmula Uno, es algo que suma mucho para el producto. Por su parte, Sergio Pérez se mostró orgulloso en las redes sociales, donde aparece posando con un modelo de los presentados.

