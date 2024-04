Checo Pérez, cerca de ser eliminado en GP de China

El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) casi quedó eliminado en la Q1 de la clasificación en el Gran Premio de China, pero a la larga pudo conseguir un gran resultado al terminar en la segunda posición.

“Fue una clasificación muy intensa, casi me quedo fuera en la Q1. Al final me salvé tras un inicio muy complicado”, declaró Checo, el número dos de la clasificación general, que mejoró su rendimiento en las dos siguientes rondas pero no lo suficiente como para cazar a su compañero de equipo, Max Verstappen (Red Bull), quien finalmente se hizo con la ‘pole’.

“Hemos podido ir progresando durante la sesión (...). Mañana podremos atacar desde donde estamos, y podemos traer un buen resultado para el equipo”, adjunto el jalisciense, que, en cualquier caso, celebró el “tremendo” doblete para Red Bull en la cabeza de la clasificación.

De cara al domingo, Checo apuntó que el coche ha tenido “muchos cambios” para adaptarse a condiciones cambiantes en materia de viento o agarre, lo cual “debería ser de ayuda” en la carrera.

“Podemos pelear por todo mañana”, agregó Checo Pérez.

Mi mejor nivel en la carrera esprint llegó demasiado tarde: Checo Pérez

El piloto mexicano, que culminó en la tercero en la carrera esprint del Gran Premio de China que se corrió este viernes en México por la noche, aseguró que se trató de una competencia en la que logró su mejor nivel “demasiado tarde”.

“Si hubiéramos llegado a ese nivel una o dos vueltas antes, habríamos podido adelantar a Lewis (Hamilton)”, indicó Sergio en conferencia de prensa al término de la carrera, en referencia al británico, que acabó segundo por detrás del vigente campeón mundial, Max Verstappen.

Checo Pérez aprovechó la lucha entre los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) para pasar de la sexta posición desde la que arrancó hasta la tercera: “Se pusieron demasiado cerca, los dos fueron muy difíciles”, apuntó, reconociendo que en ese mismo momento estaba defendiéndose además de Charles Leclerc (Ferrari).

El auto de Max Verstappen funciona cada vez mejor

Por su parte El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá mañana en la ‘pole’ del Gran Premio de China, aseguró que su coche “funcionó todavía mejor” en la clasificación que en la carrera esprint, en la que también se había impuesto esta mañana tras remontar desde su cuarto puesto inicial.

“La carrera esprint nos ha dado ideas para el coche, y ha funcionado aún mejor en la clasificación. He sentido que la última vuelta fue bastante buena”, indicó el vigente campeón mundial y actual líder de la clasificación general en declaraciones posteriores a la clasificación.

Además, se trata de la ‘pole’ número 100 para Red Bull: “Es un logro increíble para todo el equipo. El coche está funcionando muy bien y estoy teniendo un muy buen inicio del año, con mucha confianza. Es una pena que nos retirásemos en Melbourne (en el Gran Premio de Australia), porque podríamos tener una ventaja muy potente”, finalizó ‘Mad Max’, amplió favorito para ganar el Gran Premio de China.