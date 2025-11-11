Chengdu All Gamers hace historia en la KPL 2025: rompe un récord mundial y abre camino rumbo al Campeonato Internacional de Honor of Kings

La King Pro League (KPL) 2025 vivió una noche histórica en el Estadio Nacional de Pekín, conocido mundialmente como el Nido de Pájaro. Frente a 62,196 espectadores, Chengdu All Gamers (AG) levantó el trofeo de campeón y marcó un récord GUINNESS como el evento de esports con mayor asistencia presencial en la historia. Con un espectáculo monumental que incluyó una instalación LED panorámica de 7,000 m² y un escenario principal de 128 metros, la final reafirmó el dominio de la KPL como la liga de esports móviles más influyente del mundo.Te puede interesar: Nintendo Switch 2 supera las 10 millones de consolas vendidas; ¿es la más exitosa del 2025?

AG, que venía de ganar las temporadas de primavera y verano, se midió contra Wolves Esports —los diez veces campeones— en un enfrentamiento explosivo. Con una victoria 4-2 en formato BO7 Global Ban & Pick + Ultimate Battle, el equipo cerró una temporada perfecta. El jugador Yinuo brilló con una actuación dominante que le aseguró el título de MVP y un aspecto exclusivo FMVP dentro del juego, además de recompensas únicas para todo el equipo campeón.

La KPL continúa consolidándose como la liga líder del ecosistema de Honor of Kings, con más de 83 mil millones de vistas y 260 millones de espectadores únicos solo en 2024. Su impacto se extiende más allá de China, impulsando un circuito global competitivo que conecta a jugadores de todos los niveles.

Filipinas toma el escenario: llega el Campeonato Internacional de Honor of Kings 2025

Tras el cierre épico en Pekín, la atención se traslada a Manila, donde del 14 al 30 de noviembre se celebrará el KIC 2025, con un premio total de 1 millón de dólares. Dieciséis equipos de élite competirán en dos sedes: Shooting Gallery y el Activity Center de Ayala Malls Manila Bay. Entre los participantes destacan Blacklist International, Nova Esports, Alpha7, OG Esports, Twisted Minds y Rex Regum Qeon.

El campeón del KIC también recibirá un aspecto FMVP exclusivo, perpetuando su legado dentro del juego.

Reconocimiento internacional

Además, Honor of Kings fue galardonado con el Trailblazer Award en los Green Game Jam Awards 2025 por su enfoque creativo en diseño sostenible, reforzando su liderazgo tanto en innovación como en responsabilidad ambiental.