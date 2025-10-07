Ni Chicharito ni Alan Pulido; el futbolista que nadie pensaba y ahora es un ídolo en las Chivas

Antes de iniciar el torneo, casi nadie sabía quién era Armando “Hormiga” González; ahora la afición ya lo ve como el nuevo ídolo de Chivas. Es el principal artífice para que estén peleando los puestos de Liguilla en la tabla general. Ni Chicharito ni Alan Pulido pueden presumir del olfato goleador.

Hasta el momento, Armando González suma seis dianas en el Apertura 2025. “La Hormiga” está peleando en la parte de arriba de la tabla de goleo. El delantero de Chivas ocupa el cuarto lugar dentro de los mejores romperredes de la campaña. Solamente está por debajo de Paulinho, Germán Berterame y Joao Pedro. Comparte dicha posición con jugadores de la talla de Sergio Canales y Ángel Sepúlveda.

Chivas Armando González incrementó su precio a finales de septiembre gracias a su buen nivel en Chivas

“Indudablemente, es un chico con una gran mentalidad, con un esfuerzo a la hora de recuperar la pelota enorme. Tiene mucho gol, lo viene demostrando en este campeonato. No es fácil marcar seis goles y lo ha hecho. Estoy muy contento por él, porque además el equipo necesita de sus goles. Nos da tranquilidad tener un delantero con gol”, dijo Gabriel Milito sobre el presente que vive González.

“La Hormiga” González en el Apertura 2025

Partidos: 12

Titular: 8

Goles: 6

Minutos: 783

Amarillas: 1

Armando González suma más goles que Chicharito y Pulido

Quien inició como titular en la era de Gabriel Milito fue Alan Pulido, pero el tamaulipeco tuvo una lesión que lo marginó por varios juegos. Ahora no se ha podido ganar un puesto en la titularidad del Rebaño y solamente suma 249 minutos y ningún gol.

El caso de Chicharito no es contrario, pero sí más preocupante. La leyenda del futbol mexicano solamente ha disputado 88 minutos y tampoco suma goles. Armando González ya tiene seis dianas.

Las lesiones persiguen a Pulido y Hernández. Ambos futbolistas no pasan por un buen momento y se rumora que este es su último semestre en la institución. Armando González es el futuro del chiverío; el joven de 22 años ha demostrado la calidad que tiene y en el Rebaño están encantados con su olfato goleador.