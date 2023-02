‘Chicharito’ Hernández confirma la gravedad de su lesión

No habrá Chicharito vs Carlos Vela. Desafortunadamente, el futbolista mexicano, y máximo anotador de la Selección Azteca, Javier Hernández confirmó que está lesionado y no podrá estar en el Clásico del Tráfico, entre el LA Galaxy y el LAFC, en el inicio de la Temporada 2023 de la MLS.

“Muchas sensaciones no tan positivas por la lesión que me impedirá estar un tiempo con mi equipo. Nos toca apoyar y alentar de otra manera, este sábado todos apoyemosa nuestro equipo para arrancar la temporada de la mejor manera”, posteó en sus redes sociales el capitán del conjunto angelino.

¿Cuándo es el Clásico del Tráfico entre el LA Galaxy vs LAFC?

El esperado encuentro se jugará este sábado en el Rose Bowl, sede neutral para ambas escuadras, pues los del Galaxy normalmente juegan como locales en el Dignithy Health Sports Park; mientras que el LAFC disputa su encuentros en casa en el Banc Of California Stadium. El duelo arranca en punto de las 8:30 PM (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegan el LA Galaxy y el LAFC a la Temporada 2023?

A pesar de ser el inicio de la campaña, ambas franquicias llegan con obligaciones para este año. Primero, el conjunto del Chicharito tiene una deuda con su afición, pues aunque son el equipo con más títulos en la MLS, no consiguen levantar el trofeo desde el 2014.

Por su parte, el LAFC es el vigente campeón del futbol de los Estados Unidos, luego de derrotar en penaltis al Philadelphia, en una de las finales más recordadas en la historia del balompié de las Barras y las Estrellas, tras terminar 3-3 en tiempos extra.

Además, este encuentro, aunque no es en playoffs, serviría como revancha para los de Hernández, pues el equipo de Vela los eliminó la campaña pasada en la ronda de eliminación directa, así que buscarán abollarle la corona a los monarcas.