Esto le dijo Chicharito a Carlos Vela para seguir en LAFC

El delantero mexicano, Carlos Vela, confesó que antes de renovar con Los Angeles FC platicó con Javier “Chicharito” Hernández, quien le dio su opinión al “Bombardero” sobre su futuro en la MLS.

“Todavía no he hablado una vez renovado. Cuando estábamos en negociaciones, tuvimos unas pláticas. Obviamente lo primero que yo le deseo a él ( Javier Hernández ) y él a mí, es que fuera feliz con lo que decidiera, que buscara lo mejor para mí y mi familia, pero le gustaría seguir teniéndome aquí para tener esa rivalidad contra él y el Galaxy, y que estemos cerca”, comentó Vela.

“Cracklitos” reconoció que aunque no se vea mucho con Hernández “saber que hay gente cercana, amigos cerca, te da esa tranquilidad”, y agregó que ese apoyo lo tiene por parte de “Chicharito”.

“Es una ciudad donde me recibieron de una manera increíble, me hicieron sentir como en mi casa, como en México. Tanto paisano te hace las cosas muy fáciles. Los Ángeles me encanta, mi familia está feliz aquí. Seguramente pasaremos muchos años viviendo aquí. Para mí es un orgullo representar a México en Los Ángeles”, comentó tras renovar con el club angelino y añadió que tuvo ofertas de equipos mexicanos, sin embargo el delantero tenía como prioridad seguir en Los Ángeles.



Carlos Vela y sus deseos para México en Qatar 2022

Vela reiteró su postura de no seguir en la Selección Mexicana y afirmó que es el momento de los jóvenes y que le toca a otras personas estar en el Mundial.

“Desde aquí apoyando y desearles lo mejor. Que ojalá podamos llegar a ese quinto, sexto o séptimo partido, al que tanto queremos los mexicanos, y que sean los que el Tata decida que tienen que estar”, puntualizó.

