VIDEO: Prensa deportiva de España revienta a Peso Pluma y su nueva canción

A horas de haber lanzado la Sesión #55, el número de reproducciones ya supera las 15 millones de visualizaciones, por lo que la colaboración de Bizarrap y Peso Pluma ha resultado un éxito, tanto que la nueva canción ha llegado a uno de los programas deportivos más vistos en España y América Latina, El Chiringuito, cuya reacción al material del artista mexicano ha sido de la siguiente forma.

Critican la nueva colaboración de Peso Pluma



Se trata del Chiringuito de Jugones, uno de los medios deportivos con más presencia en el mundo; en una de las dinámicas digitales del medio, realizaron una dinámica con Juanma Rodríguez (conocido por su fuerte madridismo), esta fue la reacción que tuvo al escuchar la Sesión #55 de Peso Pluma en colaboración con Bizarrap.

“Es como muy repetitivo todo el rato, entiendo yo. Este señor bajito, interpreto que es Peso Pluma, claro, si no, sería Peso Pesado. ¿Pero este es famoso, Peso Pluma es famoso?”, dijo el periodista deportivo.

“Es que es todo el rato lo mismo. La verdad que lo podría hacer un análisis demasiado profundo de esto. Jamás en mi vida me pondría a escuchar esto, salvo por ahora que me imagino que es un experimento sociológico. No, no me gusta, a mí me gusta Mozart, qué quieres que te diga”, dijo Juanma en su análisis.

La nueva producción de los dos artistas está siendo un auténtico bombazo en la música, cada vez con mayor presencia entre los mejores futbolistas mundo, ya reaccionó el Kun Aguero a una de las canciones del mexicano y Santiago Giménez e Hirving Lozano se han encargado e promover su música en el vestidor, tanto del Feyenoord como del Napoli.